Ora Zelensky propone la Turchia ma il vertice con Putin si allontana Trump: capiremo tra due settimane 

Kiev. Svizzera, Austria o Turchia: Volodymyr Zelensky ha elencato i Paesi che potrebbero ospitare un suo vertice con Vladimir Putin. Ma nelle scorse ore il faccia a faccia è parso allontanarsi, tanto che fonti dell’amministrazione americana davano un Donald Trump intenzionato a fare un passo indietro nella sua mediazione. Poi il ripensamento e l’annuncio in un’intervista radiofonica: «Tra due settimane sapremo se ci sarà la pace».

Il nodo più difficile nella trattativa sembrano le garanzie di sicurezza chieste da Kiev. Zelensky ha parlato di «un incontro trilaterale», quindi con la partecipazione di Trump, a suo avviso possibile solo quando sarà stata trovata un’intesa a breve termine. Ma da Mosca il ministro degli Esteri, Serghei Lavrov, ha definito «assolutamente inaccettabile» l’eventuale schieramento di truppe europee in Ucraina, cosa che negli ultimi giorni la Gran Bretagna e il presidente francese Emmanuel Macron sono tornati a ventilare. E poi resta la questione dei territori. Il vice presidente americano J. D. Vance ha confermato voci circolate nei giorni scorsi, secondo le quali Putin pretenderebbe non solo quelli conquistati nelle quattro regioni rivendicate (oltre alla Crimea annessa nel 2014), ma anche «alcune porzioni» che sono «non ancora» occupate. Quanto alle garanzie di sicurezza, Vance ha sottolineato che saranno i Paesi europei a dover fare la «parte del leone». Quegli europei che ancora Lavrov ha accusato di avere ordito un «complotto» per sabotare gli sforzi di pace di Putin e Trump con discussioni sulle garanzie di sicurezza in cui vengono ignorati «gli interessi russi».

Se tutto ciò non bastasse, c'è anche un ostacolo istituzionale che Mosca è tornata ad evocare: i dubbi sulla legittimità di Zelensky, e quindi sul valore della sua firma su un eventuale accordo di pace. Lavrov ha ricordato che il mandato di Zelensky è scaduto nel maggio 2024.

Intanto Donald Trump ha deciso di mettersi alla finestra a guardare se Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky riusciranno ad organizzare un faccia a faccia, lasciando il dossier più caldo delle ultime settimane nelle mani del «suo Henry Kissinger», Marco Rubio. Dietro la decisione del presidente c’è sicuramente la frustrazione per lo stallo e per l’ostinazione dello zar a prendere tempo mentre continua a bombardare l’Ucraina. Ma anche le pressioni della base Maga, alla quale non è piaciuto l’iperattivismo del tycoon in politica estera.

Così, secondo quanto riferito al Guardian da un funzionario della Casa Bianca, The Donald avrebbe riferito ai suoi più intimi consiglieri che non intende più alzare un dito per un trilaterale prima che Putin e Zelensky si siano visti da soli. Un pensiero in parte esplicitato da Trump in un’intervista con il giornalista conservatore Mark Levin. «Voglio solo vedere cosa succede», ha detto, ammettendo che porre fine alla guerra in Ucraina è stato più complicato del previsto. Trump attende le prossime due settimane.

