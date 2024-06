Ora Von der Leyen frena a destra 

L’Olanda apre le danze del voto per le Europee. A tarda sera gli exit poll finali nei Paesi Bassi confermano il vantaggio della coalizione Laburisti-Verdi guidata da Frans Timmermans sull’estrema destra di Geert Wilders alle Europee. L’alleanza europeista sarebbe in testa con 8 seggi, rispetto ai 7 assegnati al Partito per la libertà (Pvv). L'affluenza alle urne è stata del 47%, in aumento rispetto al 42% di cinque anni fa.

Intanto spunta la data del 18 luglio per la votazione che potrebbe confermare alla presidenza della Commissione Ue la tedesca del Ppe Ursula von der Leyen, subito dopo l’elezione del nuovo presidente del Parlamento europeo.La partita inizierà nella notte di domenica, quando compariranno le prime proiezioni. In quel momento si capirà la consistenza della maggioranza che finora ha sostenuto la Commissione. I Popolari sostengono che i negoziati partiranno dall’asse Ppe-Socialisti-Renew, respingendo l’accusa di dialogare troppo con le destre. Non solo: liberali e Socialisti hanno fatto capire a von der Leyen che il loro niet a una maggioranza con Meloni resterà inscalfibile. Perciò potrebbero tornare in gioco i Verdi.

RIPRODUZIONE RISERVATA