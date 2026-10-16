«Ora voglio vedere le mie bimbe crescere» 

Tredici ore di intervento, dopo venticinque anni incastrato nel limbo terreno, a combattere con una diagnosi che gli ha rubato l’aria e per un attimo anche la voglia di vivere. «Farò di tutto per onorare questi organi che mi sono stati donati, affinché questo gesto non risulti vano». Roberto Uda ha ripreso a respirare. Lo ha fatto a lungo senza potersi separare dalla maschera dell’ossigeno, risultato di quel verdetto che sembrava lasciargli poco scampo. Di quelli che se non si è abbastanza forti e fortunati ti tolgono anche la più piccola speranza. «Voglio vivere, lo devo alle mie bambine. Voglio vederle crescere». Prende fiato. Ora può. E poi lo ripete, che vuole vedere crescere le sue bambine, ed è a metà tra una preghiera e una promessa, lanciata dalla casa di Torino dove si è dovuto trasferire da quando è stato messo in lista per il trapianto di polmoni. Che se sei sardo significa essere costretto a stravolgere due volte la tua vita: per quella patologia che non regala cura, e per il diritto alla salute che cambia a seconda di dove sei nato.

La via crucis

Quarantaquattro anni, cagliaritano, imprenditore nel settore immobiliare e un destino segnato che sembrava un ergastolo: senza neanche l’ora d’aria. «La malattia è rimasta silente sino al 2014, poco dopo la morte di mia madre mi si è improvvisamente gonfiato il viso. Mi hanno detto di tutto. Pensavano fosse un problema ai denti, mi parlarono di parotite, ma in realtà non era così. I medici non capivano e ovviamente nemmeno io sapevo cosa mi stesse capitando». Ma la risposta tarda: i tempi della sanità sono più lenti della malattia che corre. Peggiora. Non basta la via crucis tra specialisti, va in Francia, poi a Roma. «Nessuno riusciva a darmi una diagnosi». Quando gliela danno, all'Ospedale Civile, è dura: sclerodermia sistemica, una malattia autoimmune di cui inizia a sentir parlare nel 2022, dopo anni di convivenza con dolori e incertezze che lo portano anche all’invalidità totale. E la vita cambia. Cambia tante volte, e lo costringe a trasferirsi oltremare in attesa del trapianto: polmoni, che se abiti in Sardegna significa essere costretto a far le valigie.

La chiamata

Prende fiato, schiarisce la gola e poi respira un’altra volta. Quasi ad accertarsi che l’aria che gli è mancata a lungo ci sia ancora e davvero. Quell’aria che ha imparato a dosare e conservare quando ha iniziato da bambino a nuotare e smesso quando la malattia è arrivata. Silenziosa, lenta, ma inesorabile. «Ho faticato ad accettare la diagnosi, mi dissero che prima o poi avrebbe compromesso gli organi, nel mio caso si è accanita sui polmoni. È stato mio padre Mario a convincermi a fare le visite, a darmi la forza per lottare, ha fatto tutto lui, che è morto due giorni prima della chiamata». Quella attesa da febbraio, quando le sue condizioni hanno richiesto l’inserimento nella lista d’attesa. Nuovo limbo. Poi il telefono squilla: è la chiamata giusta. «Il primo settembre, alle 19,30, mi hanno informato che erano disponibili gli organi. Da Torino ho raggiunto il Policlinico di Milano». Compatibili. Tredici ore di intervento e la rinascita.

La rinascita

Dice che è come se un non vedente dalla nascita improvvisamente riuscisse a vedere. Così rischiara la gola e fa un respiro immenso, per prenderla tutta l’aria che gli è mancata. «Sono rinato, le statistiche dicono che l’aspettativa di vita è tra i 4 e 10 anni, so che voglio vivere. Voglio vedere le mie bambine crescere. Voglio nuotare, andare in bicicletta, fare tutto ciò che ho sospeso per colpa della malattia e tornare a casa, a Cagliari». Dovrà stare almeno un anno a Torino («Devo fare controlli costanti»), ma respira. Rischiara la gola e respira.

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