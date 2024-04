Ora Viola punta al record 

Nicolas Viola ha sfruttato i giorni di riposo per un viaggio a Madrid, con moglie e figli, per ammirare le opere di Goya e Picasso al Museo del Prado. Un viaggio che rientra nella sua ricerca del bello, una ricerca nella vita di tutti i giorni e in campo. In fondo, non sono opere d'arte le sue giocate e i suoi gol? Cinque, le reti di questa stagione magica per il numero 10 del Cagliari, che ora ha altre cinque giornate per andare oltre i suoi limiti. Ha scelto San Siro e l'Inter per agganciare il primato di reti in Serie A, i cinque centri col Benevento nella stagione 2020-2021. Ma Viola ama le sfide e non vuole fermarsi.

L'uomo mascherato

Cinque reti, cinque perle, sempre da subentrato, come solo il milanista Okafor in A. Quasi una sentenza, Viola, che ha trovato la sua prima gioia stagionale a Salerno, il 22 ottobre. La panchina all'inizio, l'ingresso a inizio ripresa e, a 2' dal 90', il guizzo giusto, festeggiato per la prima volta con le mani a disegnare sul volto una mascherina da supereroe. Peccato per il rigore per quel tocco di mano, dello stesso Viola, scovato dal Var e trasformato da Dia nel 2-2. Poteva essere la prima vittoria stagionale, che sarebbe arrivata sette giorni dopo con la maxi rimonta contro il Frosinone. Una settimana dopo, il 5 novembre, il Cagliari concede il bis, battendo 2-1 il Genoa. Il Grifone regge un tempo, per poi crollare, guarda un po', con l'ingresso di Viola. Ranieri lo spedisce nella mischia a inizio secondo tempo e lui, 3' dopo, inventa un sinistro di mezza punta imprendibile per Martinez. Ancora la mascherina di Super Nicolas e, dopo l'1-1 di Gudmundsson, arriva il 2-1 definitivo con Zappa.

Passaggio a vuoto

Viola conquista la fiducia totale di Ranieri e a Torino, contro la Juve, ottiene la prima maglia da titolare e addirittura la fascia da capitano. Ma i leader sono tali anche quando cadono. E Viola ha la forza di rialzarsi subito quando, contro l'Empoli, fallisce il rigore che può dare una vittoria pesante. «L'errore più grave sarebbe ora non provarci più», spiega il numero 10 su Instagram.

Trascinatore

Viola dribbla anche la paura. Sua la rete della speranza nella serata contro il Torino, col Cagliari colpito al cuore dalla scomparsa di Gigi Riva. Dal primo minuto o entrando dalla panchina, è sempre lui il vero leader dei rossoblù. Dopo l'1-1 col Verona e col trittico contro Atalanta, Inter e Juve, scuote il gruppo: «Dobbiamo fare punti anche con le grandi». Detto, fatto. Proprio Viola abbatte la Dea, all'88'. Stavolta niente maschera, Nicolas piazza il pollice sotto il mento, «perché in certi momenti bisogna alzare la testa». E poi colpisce ancora, a San Siro con l'Inter, siglando il 2-2, col ritorno dell'uomo mascherato, e sfiorando addirittura l'incredibile colpo della rimonta. Contro la Juve c'è da lottare e Viola non si tira indietro. Ora il rush finale, cinque partite per salvarsi. Puntando su quell'empatia che Viola ha spiegato nella sua tesi di laurea, «l'essenza imprescindibile in una squadra che crede in se stessa». C'è il Genoa all'orizzonte e il dottor Nicolas è pronto a caricarsi ancora il Cagliari sulle spalle. A 34 anni, per lui, il meglio deve ancora venire.

