Ora viaggia il bus salvapatenti 

L’Atp potenzia il servizio notturno nel fine settimana. Iniziativa sollecitata dai vari pubblici esercenti dopo le recenti modifiche al codice della strada con l’inasprimento delle sanzioni per chi guida ubriaco. L’azienda garantisce un ampliamento delle corse del bus fino alla mezzanotte nelle giornate del venerdì e nei prefestivi. Per ora si tratta di una fase sperimentale che, avviata venerdì scorso, dovrebbe andare avanti almeno per un paio di mesi.

La decisione

La delibera del cda sulla mobilità notturna dal centro alle periferie risale al 17 marzo. Per renderla operativa sono stati necessari vari passaggi. «Grazie alla disponibilità ricevuta dal personale viaggiante e al pronto impegno degli uffici che con il loro lavoro hanno rapidamente esaurito sia la fase di confronto con i sindacati sia la procedura per l’ottenimento della necessaria autorizzazione della Regione, dal 16 maggio è possibile fruire del nuovo servizio il quale verrà effettuato con un prolungamento dell’orario di esercizio della linea “1S notturna”», spiega l’Atp.

Il servizio

In particolare, l’autobus effettuerà due nuove partenze dal capolinea dell’ospedale San Francesco alle ore 23.10 e 23.50, con passaggi alla fermata dei “Giardinetti” alle 23.30 e - l’ultimo - alle 24.10. In questo modo l’azienda punta a consentire il collegamento tra il centro e i quartieri di Istiritta, Sacro Cuore, Nuraghe, Furreddu (viale Costituzione), Badu ’e Carros, Città Giardino, Città Nuova, Ugolio, San Giuseppe e Preda ’e Istrada. Il servizio sarà operativo per due mesi. «La possibilità di una sua stabilizzazione dipenderà dalla fruizione che i nuoresi decideranno di fare del servizio», sottolinea l’Atp.

Linea museale

Con l’arrivo della bella stagione l’Atp, dal primo aprile al 30 ottobre, ripropone la cosiddetta linea museale: l’autobus n. 6, nelle mattine dei giorni feriali, garantirà il collegamento da via Kandinskij, passando per via Lamarmora, al centro cittadino dove sono raggiungibili l’Archeologico, il Man, il museo della ceramica, la casa di Grazia Deledda. Il percorso del bus prevede anche le tappe del colle di Sant’Onofrio per il museo del costume e della Solitudine per la visita alla chiesa dove sono custodite le spoglie della scrittrice.

Monte Ortobene

Tra il 14 giugno e il 15 settembre sarà potenziata la linea n. 8 per il monte Ortobene, con partenze dal capolinea di via Manzoni ogni 50 minuti dalle 8.15 alle 20. Dal 15 aprile (e sino al 30 settembre) è operativo il potenziamento della linea n. 7 per Lollove, con un ulteriore collegamento in partenza da via Manzoni alle 17.10. L’Atp in futuro pensa a nuove corse verso i quartieri come Mughina e Monte Jaca esclusi dal servizio e anche a più collegamenti per Prato Sardo. Ma servono ulteriori risorse. Da qui l’appello a Comune e Provincia per «ottenere dal competente assessorato regionale le risorse necessarie».

