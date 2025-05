«Ora vado e faccio pum pum» 

«Vado direttamente e faccio pum pum, mica posso vivere nell’ansia». Intercettato il 5 settembre del 2022 Mino Marongiu parla del suo progetto di uccidere Sandro Arzu. Parla del fallito agguato avvenuto il 14 settembre 2021 nelle campagne di Is Tancas, vicino alla fontana Sa Nuxi, zona sud-ovest del paese. È emerso da un’intercettazione ambientale captata durante le indagini sul tentato omicidio che risale a due giorni prima della scomparsa di Mosè Cao, l’operaio di Lotzorai ritrovato cadavere il 22 novembre 2021. Secondo gli inquirenti è stato proprio Sandro Arzu a uccidere (9 luglio 2024) Mino Marongiu, figura di spicco di una banda rivale che contendeva ad Arzu la gestione del narcotraffico a suon di denaro contante.

In cella

Intanto ieri sono comparsi davanti al giudice per l’udienza di convalida Roberto Arzu, Sergio Arzu, Gianluca Arzu e Piergiorgio Piras, i quattro fermati e finiti in cella il giorno dopo l’arresto di Arzu.

Nessuno di loro ha risposto alle domande del gip Nicole Serra. Ad assisterli gli avvocati Francesco Marongiu (Roberto e Sergio Arzu), Gianluca Arzu (Pierluigi Concas), Piergiorgio Piras (Fabrizio Demurtas e Pamela Piras).

Per tutti gli indagati l’arresto è stato convalidato e disposta la misura cautelare della detenzione in carcere dove erano già rinchiusi da martedì. Le quarantotto ore intercorse fra il 16 e il 18 settembre 2021 sono cruciali per l’inchiesta, in cui un ruolo chiave ha avuto l’anziano personaggio ogliastrino chiamato dalla banda Mangiabambini. Tanti anni di carcere alle spalle e buone conoscenze malavitose. Cao lo conosceva e di lui si fidava. È stato lui secondo gli inquirenti ad attirarlo nella trappola che gli è costata la vita.

Il denaro

Sull’auto che lo portava sulla strada del non ritorno Cao era salito con un borsone carico di denaro contante. Si ipotizza 250mila euro. Servivano, sempre secondo gli inquirenti, ad acquistare una maxi partita di cocaina. Il venditore doveva essere Marongiu, l’acquirente Cao, che all’epoca era in buoni rapporti con Sandro Arzu. Cosa sia accaduto durante la trattativa di scambio resta un mistero. Sta di fatto che da quell’incontro Mosè Cao non ha mai fatto rientro.

L’hanno trovato senza vita 65 giorni dopo. Cao è stato ucciso con tre colpi di fucile. Tre anni dopo, in pieno giorno e al centro di Arzana, stessa sorte è toccata a Mino Marongiu, raggiunto da quindici spari partiti da due pistole impugnate, secondo gli inquirenti, entrambe da Sandro Arzu che si era così vendicato. La seconda venne usata per finirlo.

RIPRODUZIONE RISERVATA