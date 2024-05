«Ora un ente Fiera legato al Comune» 

Alla fiera regionale degli ovini di razza sarda e dell’agroalimentare, a Macomer, tutto è stato venduto: gli oltre 600 capi di bestiame esposti, come pure i prodotti in vetrina. Hanno lavorato a pieno ritmo le varie attività per la mescita di bevande e di cibo: un importante giro di affari che premia l’intero territorio. Gli stand sono stati presi d’assalto da migliaia di persone, oltre cinquemila secondo i calcoli del Comune, arrivate da diverse parti dell’Isola, che hanno trascorso due giornate intense in uno scenario ambientale e naturalistico tra i migliori della Sardegna.

«Abbiamo vinto questa scommessa - dice il sindaco, Riccardo Uda - hanno vinto la centralità geografica, il gioco di squadra che ha visto insieme l’intera maggioranza in Comune, l’agenzia Laore, la Pro Loco, la cooperativa Esedra, diverse associazioni, che hanno dato vita a manifestazioni di contorno a carattere culturale ed altro. Abbiamo fatto riavviare questa mostra, chiedendo agli allevatori di tutta l’Isola la partecipazione, arrivata massiccia. Ora guardiamo avanti. Questa mostra diventerà un appuntamento fisso. Nell’area fiera, che stiamo valorizzando, si possono ospitare tanti eventi. Per questo proponiamo la costituzione dell’ente Fiera, legato al Comune».

L’assessora Fabiana Cugusi ha lavorato intensamente per dare alla manifestazione una caratterizzazione popolare. Come lei anche il collega Toto Listo, il consigliere delegato, Luciano Mazzette, e i dipendenti comunali. «Tutti - dice Listo - hanno dimostrato grande professionalità e disponibilità per portare a casa questo importante risultato». (f. o.)

