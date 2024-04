Ora tutti hanno paura del Cagliari

Orgoglio, determinazione, qualità. La svolta in tre mosse per il Cagliari, sempre più padrone del proprio destino, sia in classifica che mentalmente. E non a caso, sono state le tre parole con cui il tecnico Ranieri ha voluto riassumere venerdì sera la prestazione con la Juventus e, più in generale, il momento dei rossoblù che, proprio nelle difficoltà, hanno trovato la continuità che cercavano dall’inizio della stagione. Trasformando un ciclo di fuoco in uno straordinario trampolino di rilancio e sollevando l’asticella anche sul piano del gioco. Oltre alla solita solidità difensiva, sia con l’Atalanta sia con l’Inter e soprattutto l’altro ieri con la Vecchia Signora, hanno mostrato un calcio effervescente e divertente. Testa, cuore, organizzazione, mentalità, ma anche talento, dunque, finalmente espresso in tutto il suo splendore. Un’alchimia esplosiva che la rende oggi una delle squadre più difficili da affrontare a cinque giornate dalla fine del torneo, non solo da chi lotta per non retrocedere, evidentemente.

I conti tornano

Il fatto che oggi il Cagliari recrimini, addirittura, per le mancate vittorie su Inter e Juventus dà proprio l’idea del nuovo approccio della squadra, plasmata dal suo allenatore in tutto e per tutto. E chissà, quale piega avrebbe preso il campionato senza quei mesi iniziali (complicati e sofferti) che hanno permesso agli ultimi arrivati di entrare nei meccanismi rossoblù e ai tanti debuttanti di mettersi al passo della categoria (nel caso degli stranieri, anche di adattarsi al calcio italiano). Ora tutto ha un senso, comprese le scelte fatte sul mercato in estate. Anche se per renderle effettive - paradossalmente - ne sono servite altre due a gennaio che hanno chiuso il cerchio, Gaetano e Mina. Proprio i due che hanno firmato il pareggio con la Juventus, entrambi dal dischetto. La qualità del fantasista napoletano ha sbloccato la manovra offensiva e dato così sfogo alle diverse potenzialità in attacco. La cattiveria agonistica del difensore colombiano ha compattato la squadra in fase di non possesso, allo stesso tempo l’ha resa più aggressiva e coraggiosa.

Il valore della rosa

Da Shomurodov ad Hatzidiakos e Wieteska, da Augello a Sulemana: sembrano altri giocatori rispetto a pochi mesi fa. Incredibile, soprattutto, la metamorfosi dell’uzbeko, che – più di altri – ha ritrovato consapevolezza, autostima e lo smalto dei tempi migliori, oltre al feeling con i compagni. E ora la Roma addirittura starebbe pensando di portarlo in ritiro a luglio in vista del prossimo campionato per farlo valutare da De Rossi (sempre che il Cagliari non decida di esercitare l’opzione per il riscatto fissato in 10 milioni). L’inserimento dei nuovi è poi coinciso con l’esaltazione massima di giocatori chiave come Nandez e la crescita dei nuovi, soprattutto di Luvumbo, indubbiamente il valore aggiunto della squadra (al netto degli errori sotto porta). Il Cagliari ha probabilmente un passo in più rispetto alla concorrenza, sia dal punto di vista tecnico, soprattutto nelle alternative, ma anche caratterialmente. E alla lunga, tutti questi valori stanno facendo la differenza.

Il percorso

La pratica non è ancora chiusa, certo. «Stiamo portando la nave in porto, ancora, però, non è in salvo», ha tenuto a sottolineare lo stesso Ranieri venerdì dopo aver inondato di complimenti i suoi giocatori per l’ennesima impresa. Il percorso è comunque segnato (e decisamente più sgombro). Bastano ora due pareggi e una vittoria tra le gare con Genoa, Lecce, Milan, Sassuolo e Fiorentina (tutti avversari sulla carta meno apprensivi dei tre appena affrontati) per centrare l’obiettivo. Già la prossima sfida in casa contro il Lecce, fissata per il primo weekend di maggio, potrebbe profumare di salvezza. Un passo alla volta. Intanto c’è il Genoa di Gilardino, tra otto giorni a Marassi. Ma c’è, soprattutto, il Cagliari.

