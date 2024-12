Ora tutti gli ogliastrini hanno il medico di base 

In Ogliastra la medicina generale gode di discreta salute. «Tutti gli utenti hanno l’assistenza garantita». A tirare le somme di fine anno è Sandro Rubiu, direttore del distretto sanitario di Tortolì che gestisce l’ambito territoriale dell’Asl Ogliastra. Compreso Seui, dove dalla vigilia di Natale è in servizio la dottoressa Nicole Melis. Colmato così il gap che durava da anni e ora, con l’assegnazione semestrale dell’incarico a Martina Pilloni, anche l’ambito Talana-Urzulei è coperto. Attualmente nella terra della longevità operano 44 medici, alcuni dei quali hanno prolungato il servizio oltre i limiti d’età per andare incontro alle esigenze delle rispettive comunità. Il numero soddisfa il fabbisogno del territorio, che di pazienti over 12 ne ha 47 mila, ma a preoccupare è l’età media dei camici bianchi che risulta superiore ai 60 anni.

La geografia

I 44 medici di famiglia sono tutti titolari di ambulatorio. Sono in linea con i parametri ministeriali per l’assistenza, in media, a un migliaio di pazienti. Tuttavia a Tortolì, dopo l’aggiornamento del parametro disposto dall’Asl con la benedizione della Regione, il numero è stato elevato a 1.800 per colmare il gap di tre medici: la pianta organica ne prevede 11 ma prestano servizio in 8. «Con il nuovo parametro la popolazione è coperta», assicura Rubiu. Che rivendica il risultato: «Sotto questo punto di vista l’Ogliastra è un territorio virtuoso». Resta qualche buco nei calendari delle guardie mediche, con gli amministrativi dell’Asl che ogni mese devono inseguire i medici di mezza Sardegna per completare gli organici e ridurre al minimo i disagi per l’utenza. «Ma abbiamo anche belle notizie al riguardo, con il dottor Gian Basilio Balloi diventato titolare della sede di Baunei cui fanno capo anche Triei e Santa Maria Navarrese».

L’attesa

Intanto oggi scadono i termini per il reclutamento di 26 medici da inserire in gran parte all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei. Le selezioni riguardano diverse discipline: Pediatria (4 unità), Radiologia (2), Chirurgia generale (3), Cardiologia (4), Pronto soccorso (3), Oncologia (2), Ginecologia e Ostetricia (3), Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica (3) e Nefrologia e Dialisi (2).

I vincitori di concorso che parteciperanno alle selezioni per le discipline di Cardiologia, Chirurgia, Pediatria e Pronto soccorso potranno accedere al beneficio economico di 1.000 euro lordi mensili. Le risorse erano state erogate dalla precedente Giunta regionale a tutte le Asl, in favore dei presidi ospedalieri delle aree colpite da particolare disagio demografico e geomorfologico.

