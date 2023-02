«Ora tocca ai socialisti Il centrosinistra sardo raccolga questa sfida» 

Sono i primi a scendere in campo in vista delle elezioni regionali del 2024: i socialisti scoprono le carte e lanciano la sfida alle altre forze politiche sarde. «Con la Prima Repubblica abbiamo rischiato l’estinzione, ma la forza delle idee e il lavoro fatto in questi anni nei territori, ci dimostra che possiamo ancora dare tanto a questa terra», afferma Gianfranco Lecca, segretario regionale del Psi con in tasca ben mezzo secolo di tessere, «è assolutamente insufficiente mettere in campo una coalizione alternativa all’attuale con il solo fine di mandarli a casa. Ci deve essere programmazione, chi si candida a governa la Sardegna per i prossimi anni deve avere una visione unitaria che ci aiuti a risolvere i problemi reali dell’Isola».

La voce socialista

Non manca di certo lo spirito di collaborazione nel partito, che, ieri, durante la conferenza programmatica, a Cagliari, dove erano presenti anche Mondo Perra e Mondino Ibba, oltre che il segretario nazionale Enzo Maraio, ha richiamato a sé tutte le forze socialiste, ambientaliste, autonomiste e civiche. «Se uno crede in determinati valori e principi, oggi non può non sentirsi socialista. In Sardegna ci sono tante forze politiche che si rifanno al riformismo, ma nessuno ha il coraggio di dire: “noi siamo socialisti”. Il nostro è un messaggio puntuale, attinente, attivo che oggi va speso: siamo, infatti, convinti che una sinistra, anche in Sardegna, al governo regionale, senza i socialisti sia una sinistra insufficiente».

Regione

Obiettivo dunque unire le forze e presentare un’alternativa valida all’attuale governo regionale. «Credo che sotto il profilo politico la Giunta Solinas abbia maturato delle grandi insufficienze, soprattutto in settori strategici: dai trasporti alla sanità, per esempio, hanno avuto un approccio decisamente negativo. Basti pensare a quanti cittadini in Sardegna oggi non hanno il medico di base e loro malgrado si riversano nel pronto soccorso intasando il sistema. Visto che la sanità la paghiamo noi, bisogna avere il coraggio di dire al governo nazionale che noi facciamo le scelte più attinenti ai bisogni e alle istanze di tutti i sardi», prosegue Lecca.