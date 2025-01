Ora testa allo scontro diretto con il Lecce 

Finita la partita, i giocatori del Cagliari hanno fatto subito rientro in hotel, non troppo distante dall’aeroporto di Linate da dove partiranno questa mattina per l’Isola. All’atterraggio a Elmas scatterà il rompete le righe sino al pomeriggio di martedì. Poco più di 48 ore per ricaricare le pile - sia fisiche che mentali - in vista dello scontro diretto con il Lecce, in programma domenica prossima alle 15 alla Unipol Domus.

Fiato sospeso

Per l’occasione, l’allenatore rossoblù Nicola spera di poter contare su Mina e Luvumbo, entrambi assenti a Milano. Il difensore colombiano si trascina da qualche settimana un fastidio al polpaccio sinistro al quale si è aggiunta una leggera distorsione alla caviglia destra dopo la gara di Monza. D’accordo con lo staff tecnico e quello medico, ha preferito non forzare ieri considerata l’importanza della sfida con i pugliesi dell’ex Giampaolo. E martedì pomeriggio al “Crai Sport Center” di Assemini alla ripresa degli allenamenti, potrebbe riaggregarsi al gruppo anche l’attaccante angolano che non gioca addirittura dalla partita contro l’Atalanta quando è stato costretto a uscire per un trauma distorsivo-contusivo alla caviglia sinistra. Sarà sicuramente in campo, invece, Jankto, che non è stato convocato per scelta tecnica da Nicola per la trasferta milanese e ha manifestato pubblicamente la propria delusione su Instagram. Indisponibile ancora il terzo portiere Ciocci, tradito dalla spalla. (f.g.)

