VaiOnline
Il punto.
25 gennaio 2026 alle 00:23

Ora testa allo scontro diretto col Verona alla Domus 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nel pre gara il presidente del Cagliari Giulini e l’amministratore delegato Melis hanno consegnato in tribuna al dg gigliato Ferrari un omaggio floreale nel ricordo di Commisso. «I nastri rossoblù e viola insieme», la spiegazione, «a simboleggiare la vicinanza del Cagliari alla Fiorentina, il legame di amicizia tra le società».

Nuovo step

Il Cagliari stacca ora la spina per ventiquattr’ore. Già nell’Isola da ieri sera, i giocatori rossoblù si ritroveranno domani ad Asseminello per riprendere la preparazione in vista del nuovo scontro diretto con il Verona, in programma sabato alle 20.45 alla Domus.

Notiziario

Il match di Firenze non ha lasciato strascichi fisici. Sotto osservazione Di Pardo, che ha rinunciato alla trasferta toscana per un sovraccarico muscolare al polpaccio. È iniziato il conto alla rovescia per il rientro in campo, invece, per Deiola e Folorunsho. La prossima, potrebbe essere per entrambi l’ultima a lavoro ridotto. Proveranno poi - gradualmente - a forzare per ritrovare una condizione atletica quanto meno accettabile. Tempi di recupero decisamente più lunghi per Belotti e Felici.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, due bacioni a Firenze

l Nello sport
Dopo il ciclone

Prove di normalità, tornano le auto sulla 195

Limitazioni sul tratto colpito dalle mareggiate: la carreggiata è stata ridotta, divieto di sorpasso 
Roberto Carta
Dopo il ciclone

Le mareggiate incubo di Cardedu

«Spariti 150 metri di spiaggia qui le onde si sono prese tutto»  
Simone Loi
L’intervista

Manager col camice: «Mi piace fare il medico di base»

Dalla guida della Asl di Olbia all’Ascot di La Maddalena 
Caterina De Roberto
la STORIA

Volontaria del 118 e infermiera,  una vita per gli altri

L’esperienza di Annalisa Mancosu,  presidente dell’Acra di Samassi 
Mariella Careddu
la tragedia

Uccise la moglie: il padre e la madre si tolgono la vita

Trovati impiccati in casa i suoceri di Federica Torzullo 
Il caso

Crans, Tajani richiama l’ambasciatore

Le famiglie delle vittime approvano la reazione italiana: «Provvedimento assurdo» 