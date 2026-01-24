Ora testa allo scontro diretto col Verona alla Domus 

Nel pre gara il presidente del Cagliari Giulini e l’amministratore delegato Melis hanno consegnato in tribuna al dg gigliato Ferrari un omaggio floreale nel ricordo di Commisso. «I nastri rossoblù e viola insieme», la spiegazione, «a simboleggiare la vicinanza del Cagliari alla Fiorentina, il legame di amicizia tra le società».

Nuovo step

Il Cagliari stacca ora la spina per ventiquattr’ore. Già nell’Isola da ieri sera, i giocatori rossoblù si ritroveranno domani ad Asseminello per riprendere la preparazione in vista del nuovo scontro diretto con il Verona, in programma sabato alle 20.45 alla Domus.

Notiziario

Il match di Firenze non ha lasciato strascichi fisici. Sotto osservazione Di Pardo, che ha rinunciato alla trasferta toscana per un sovraccarico muscolare al polpaccio. È iniziato il conto alla rovescia per il rientro in campo, invece, per Deiola e Folorunsho. La prossima, potrebbe essere per entrambi l’ultima a lavoro ridotto. Proveranno poi - gradualmente - a forzare per ritrovare una condizione atletica quanto meno accettabile. Tempi di recupero decisamente più lunghi per Belotti e Felici.

