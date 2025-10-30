VaiOnline
Il punto.
31 ottobre 2025 alle 00:13

Ora testa alla sfida con la Lazio lunedì all’Olimpico 

Il calendario non dà tregua al Cagliari che sarà in campo già lunedì sera all’Olimpico contro la Lazio. I rossoblù si ritroveranno pertanto oggi al Crai Sport Center di Assemini per riprendere subito la preparazione e proiettarsi alla prossima sfida, particolarmente insidiosa, manco a dirlo.

La gara di ieri non ha lasciato particolari strascichi, né dal punto di vista disciplinare né sportivo. Da monitorare, chiaramente, le condizioni di Mina che sta convivendo con un risentimento ai flessori di una coscia. Sotto osservazione poi tutti quei giocatori costretti a saltare la sfida col Sassuolo. A cominciare da Deiola. Gli accertamenti clinici ai quali si è sottoposto il centrocampista sangavinese hanno evidenziato un’elongazione al quadricipite femorale della coscia sinistra. Sicuramente out per Roma, ha qualche chance in più per Como. Ma potrebbe a quel punto approfittare della sosta per recuperare completamente per la gara col Genoa. Fiato sospeso anche per Radunovic, Rog e Pintus.

