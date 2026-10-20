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Il punto.
21 ottobre 2026 alle 00:32

Ora testa alla sfida col Bologna 

Il faccia a faccia tra Pisacane e la squadra prima di entrare in campo 

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Il volo di rientro da Linate è atterrato all’aeroporto di Elmas verso mezzanotte e mezza, nove ore dopo i giocatori del Cagliari erano già al centro sportivo di Assemini per iniziare a preparare la sfida di sabato con il Bologna. Il calendario non dà nemmeno il tempo di fasciarsi la testa ai rossoblù, e forse è meglio così. Il fischio d’inizio alla Unipol Domus è fissato per le 15.

L’ira di Pisacane

Seduta per lo più defaticante per chi ha giocato, già oggi il ritmo degli allenamenti ricomincerà a salire. Prima di entrare in campo, c’è stato il faccia a faccia tra Pisacane e la squadra. Già nel post gara a Monza, il tecnico rossoblù aveva manifestato tutta la sua rabbia definendo addirittura «uno scempio» la prestazione e chiedendo pubblicamente scusa ai millequattrocento tifosi sardi che erano presenti allo stadio. Anche ieri è stato piuttosto schietto e duro con i suoi giocatori. Si aspetta una risposta forte ora contro il Bologna di Palladino.

Squalifica scontata

La trasferta brianzola non ha lasciato strascichi dal punto di vista fisico, tanto meno disciplinare. Lo stesso allenatore Pisacane ha scontato il turno di squalifica che gli aveva inflitto il Giudice sportivo dopo il battibecco con il collega juventino Spalletti e sarà quindi regolarmente al fianco della squadra sabato pomeriggio (in panchina a Monza c’era il suo vice Murelli).

Deiola scalpita

Il tecnico napoletano potrebbe cambiare qualcosa dopo la disfatta in Brianza. A cominciare dalla difesa dove dovrebbe rientrare Deiola, schierato solo nel finale contro il Monza. Probabile anche il ritorno al modulo ad Albero di Natale (4-3-2-1) con Mendy unica punta. Oggi nuova seduta al pomeriggio. (f.g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

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