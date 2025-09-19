Ora testa alla gara di martedì col Frosinone 

Un guasto tecnico all’aereo che avrebbe dovuto riportarla nell’Isola nella notte, ha costretto la squadra a dormire a Lecce. Ripartirà, dunque, questa mattina per poi allenarsi nel pomeriggio. La stagione è entrata nel vivo ormai e il Cagliari non ha il tempo di staccare la spina nemmeno per un giorno: martedì alla Unipol Domus, a partire dalle 17, è in programma la sfida di Coppa Italia con il Frosinone. Gara secca, valevole per il secondo turno, con calci di rigore in caso di parità dopo i novanta minuti regolamentari.

In Coppa

Il Cagliari arriva al match col Frosinone dopo aver superato la Virtus Entella ai rigori. Decisivo il penalty calciato da Cavuoti. A sua volta, la formazione ciociara ha battuto ed eliminato il Monza. Per l’occasione, Pisacane dovrebbe dar spazio a chi sinora ha giocato poco o nulla. Chi passerà il turno, affronterà poi il Napoli.

Aspettando Zito

Sicuramente non ci sarà Luvumbo, che pure è sulla via del recupero. Tradito dagli adduttori della coscia destra durante la parentesi in Nazionale, l’attaccante angolano sta pian piano forzando. Spera di essere a disposizione per la prossima partita di campionato, sabato, sempre alla Domus ma alle 20.45, contro l’Inter di Barella. Tempi più lunghi, invece, per il ritorno del portiere serbo Radunovic. La gara di ieri contro il Lecce non ha lasciato particolari strascichi dal punto di vista fisico. Chi è sceso in campo ieri allo stadio “Via del Mare”, oggi svolgerà in ogni caso un lavoro defaticante.

