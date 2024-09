Ora testa al Parma Prima però la Coppa 

Ora testa al Parma. Prima della trasferta emiliana (in programma lunedì 30) c’è, però, la Coppa Italia. Dopo aver eliminato la Carrarese il 12 agosto, il Cagliari sfiderà la Cremonese martedì prossimo alle 18.30, sempre alla Unipol Domus. Gara secca anche in questo caso. Non sono previsti tempi supplementari, in caso di parità si andrebbe direttamente ai calci di rigore.

In gioco non c’è soltanto la qualificazione. Sarà una buona opportunità per chi sinora ha trovato poco spazio e, allo stesso tempo, per Nicola per sperimentare soluzioni alternative anche dal punto di vista tattico. Difficilmente, per l’occasione sarà a disposizione Prati che non ha ancora smaltito il dolore alla caviglia destra.

