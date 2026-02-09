VaiOnline
Il punto.
10 febbraio 2026 alle 00:47

Ora testa al Lecce, fiato sospeso per Mina e Borrelli 

Ventiquattr’ore per tirare il fiato poi testa allo scontro diretto con il Lecce, in programma lunedì prossimo alla Domus. I giocatori del Cagliari torneranno nell’Isola questa mattina ma si ritroveranno domani pomeriggio al Crai Sport Center di Assemini per la ripresa della preparazione.

Sotto osservazione

Sotto osservazione, manco a dirlo, Yerry Mina, alle prese con il solito problema al ginocchio e costretto a saltare la trasferta romana. Come ha spiegato lo stesso Pisacane alla vigilia del match con i giallorossi, la sua situazione andrà monitorata giorno per giorno. Da capire anche l’entità dell’infortunio di Borrelli: sospetto stiramento al flessore, ha ipotizzato il tecnico rossoblù in attesa degli esami strutturali ai quali l’attaccante si sottoporrà tra oggi e domani.

Infermeria

Deiola spera di rimettersi al più presto al passo dei compagni, si sta pian piano lasciando alle spalle l’infortunio alla coscia che lo ha tenuto fuori nelle ultime sette partite. Dovrebbe essere la settimana della ripartenza col gruppo per Folorunsho, a sua volta out dalla gara col Pisa. Continuano il lungo piano di recupero anche Belotti e Felici.

