«Ora siamo pronti  a iniziare le opere di demolizione» 

Nel vecchio mercato di San Benedetto, chiuso dal primo marzo, operai e mezzi si muovono in modo frenetico. Una squadra all’interno e l’altra all’esterno della struttura comunale che deve essere riqualificata. «Dentro abbiamo smontato quasi tutto», spiega Daniele Olla, il dirigente comunale responsabile del progetto. «Sono stati smantellati gli impianti elettrici, quelli idraulici, le condotte dell’aria condizionata e i controsoffitti. Quel materiale, insomma, che non può essere smaltito con le macerie di muratura generate dalle opere di demolizione».

Gran parte dell’attenzione dei responsabili del cantiere è concentrata sull’anello esterno dove è ancora in corso la fase di realizzazione dei collegamenti fra le tre cabine elettriche costruite in via Tiziano, via Cocco Ortu e via Pacinotti che approvvigioneranno il quartiere al posto di quelle che attualmente si trovano all’interno della vecchia struttura civica. «Presto libereremo la corsia di via Bacaredda, in modo da limitare i disagi al traffico», conclude Olla.

L’obiettivo è consegnare a boxisti e cagliaritani il nuovo mercato entro la prima metà del 2027.

