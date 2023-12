Ora si punta sui centri commerciali naturali 

«Finalmente la Regione ci sta dando un sostegno importante, con 15 milioni di euro per avere finanziamenti con il 40% a fondo perduto sugli investimenti in mezzi e attrezzature», ringrazia Roberto Bolognese, presidente di Confesercenti, «avvisiamo tutti i commercianti che possono rivolgersi ai nostri uffici per capire come partecipare al bando, inoltre, nei diversi Comuni, organizziamo seminari informativi».

L’assessore al Turismo, Commercio e Artigianato Gianni Chessa è soddisfatto: «Stiamo dando una grande attenzione a questo settore in difficoltà, in grave crisi per la pandemia, e che non è ancora riuscito a risollevarsi». Spiega: «Ci sono tre tranche di finanziamenti, il primo da 7 milioni di euro (con un bando già chiuso), il secondo da 15 milioni, a valere sulla legge 949, con il 40% a fondo perduto – e il bando sarà pubblicato entro dicembre – il terzo, con 21 milioni, per il 2024, che abbiamo messo nell’assestamento di bilancio. E tutto è stato fatto in accordo con le associazioni di categoria, e così procederemo sempre, eventualmente anche per modificare le leggi di settore che non vanno più bene».

Un altro strumento che ha l’obiettivo di studiare una strategia comune per rilanciare i negozi di prossimità è il Consorzio regionale dei Centri commerciali naturali della Sardegna, «un organismo che si è costituito di recente», spiega il coordinatore Luca Mureddu, «al quale hanno già aderito dodici comuni e 700 piccole imprese». Nei prossimi giorni ci saranno i primi incontri per iniziare a proporre le linee d’azione, ad esempio, marketing integrato, eventi culturali paralleli alle attività commerciali, abbellimento delle strade, marchi unici. Tra i fondatori figurano: Oristano, Cagliari Corso Vittorio, Cagliari Centro Storico, Nuoro, Villasor, Gonnesa, Calasetta e Alghero.

A fine novembre c’è stato un bando da 2,5 milioni per programmi annuali di promozione dei Ccn della Sardegna per il 2023, al quale possono accedere i diversi Centri regolarmente iscritti nell’elenco regionale. «Il sostegno ai Centri commerciali naturali è fondamentale per tutelare gli esercizi di vicinato che rappresentano una presenza sociale importante, soprattutto nei piccoli centri, e che stanno puntando a modernizzare i servizi offerti alla comunità, così da soffrire meno la concorrenza dei colossi commerciali», spiega l’assessore Chessa.

