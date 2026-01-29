VaiOnline
Dal 2 febbraio in Florida
30 gennaio 2026 alle 00:27

Ora Sergio Naitza porta i suoi doc negli Stati Uniti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

“Italy in transit”, il vasto cartellone di incontri e proiezioni organizzato dalla Florida Atlantic University, a cura di Ilaria Serra, propone nella sua edizione 2026 una retrospettiva sul cinema di Sergio Naitza, regista, già giornalista de L’Unione Sarda e critico cinematografico, che si è dedicato nel tempo alla produzione di documentari - backstage dei grandi set legati alla storia del cinema internazionale. Con un linguaggio poetico e narrativo, i suoi documentari ci guidano nella riflessione sulla visione artistica e umana di opere memorabili, ispirate spesso da incontri straordinari: da Pasolini e Callas ai fratelli Taviani e Gavino Ledda e alla coppia divistica Elizabeth Taylor-Richard Burton con Joseph Losey e Tennessee Williams.

«Per il pubblico americano», spiega Sergio Naitza, «sarà un viaggio glocal, dove l’elemento internazionale si fonde con una radice locale, in questo caso la Sardegna e il Friuli. I tre documentari in programma raccontano i set di grandi opere, firmate da autori di culto (Pasolini, Losey, i fratelli Taviani) ma non si tratta di un’operazione cinefila, ciascuno dei miei lavori contiene storie, aneddoti, riflessioni su come nasce un film, restituisce l’atmosfera del tempo in cui è stato girato e mette a confronto i ricordi di chi ha partecipato, soprattutto le comparse o i tecnici che spesso regalano un punto di vista inedito».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Manovra all’ultimo metro, oggi si chiude

Ieri otto ore per un articolo, poi l’accordo su sanità e scuola e l’aula si sblocca 
Roberto Murgia
Carloforte

La Blue Ocean A in salvo dopo una notte di paura

Il cargo in difficoltà nelle acque dell’isola di San Pietro arriverà stamattina al porto di Cagliari 
Stefania Piredda
Il racconto.

Ultimo giorno di lavoro al cardiopalma

Stefano Garau
Il caso

San Donato laboratorio multietnico

Nell’istituto l’80% dei bambini stranieri. La preside: «Servono mediatori culturali» 
Emanuele Floris
L’intervista

Lotta ai linfomi, in prima linea c’è una sarda

Lia Palomba lavora a New York, in uno dei migliori centri oncologici al mondo. Ora debutta su “The Lancet” 
Marco Noce
Tensioni

Vannacci scalpita, la Lega si agita

Lite fra Fontana (Lombardia) e il generale su “Futuro nazionale”, Salvini minimizza 