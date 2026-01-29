Ora Sergio Naitza porta i suoi doc negli Stati Uniti 

“Italy in transit”, il vasto cartellone di incontri e proiezioni organizzato dalla Florida Atlantic University, a cura di Ilaria Serra, propone nella sua edizione 2026 una retrospettiva sul cinema di Sergio Naitza, regista, già giornalista de L’Unione Sarda e critico cinematografico, che si è dedicato nel tempo alla produzione di documentari - backstage dei grandi set legati alla storia del cinema internazionale. Con un linguaggio poetico e narrativo, i suoi documentari ci guidano nella riflessione sulla visione artistica e umana di opere memorabili, ispirate spesso da incontri straordinari: da Pasolini e Callas ai fratelli Taviani e Gavino Ledda e alla coppia divistica Elizabeth Taylor-Richard Burton con Joseph Losey e Tennessee Williams.

«Per il pubblico americano», spiega Sergio Naitza, «sarà un viaggio glocal, dove l’elemento internazionale si fonde con una radice locale, in questo caso la Sardegna e il Friuli. I tre documentari in programma raccontano i set di grandi opere, firmate da autori di culto (Pasolini, Losey, i fratelli Taviani) ma non si tratta di un’operazione cinefila, ciascuno dei miei lavori contiene storie, aneddoti, riflessioni su come nasce un film, restituisce l’atmosfera del tempo in cui è stato girato e mette a confronto i ricordi di chi ha partecipato, soprattutto le comparse o i tecnici che spesso regalano un punto di vista inedito».

