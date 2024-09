Ora Scholz punta a ricandidarsi 

BERLINO. Adesso Olaf Scholz punta alle prossime elezioni federali, e il partito lo sostiene. Il successo di misura dei socialdemocratici in Brandeburgo, che ha evitato l’ennesimo trionfo dell’ultradestra, permette al cancelliere di prendere fiato e progettare un ipotetico bis in cancelleria. Anche se tanti fattori giocheranno contro, dalla Willy Brandt Haus arriva un segnale di lealtà: «Il candidato cancelliere è Olaf Scholz, e non c’è alcun tentennamento sul suo nome», ha messo in chiaro il presidente del partito Lars Klingbeil, nelle stesse ore in cui la Cdu rinnovava la fiducia all’unanimità a Friedrich Merz, l’ex avvocato milionario detestato da Angela Merkel. Ma all’indomani del voto nel land che circonda Berlino, dove la cavalcata di Afd è stata fermata (con un 30,9% dell’Spd contro il 29,2% dell’ultradestra), tanti dubbi restano sul tavolo. A partire dalla tenuta del governo, a rischio per la deriva dei liberali, che nei tre Land dell’Est al voto nelle ultime due settimane sono stati annientati.

