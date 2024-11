«Ora scelte politiche contro la crisi» 

«Per Eurallumina la Presidente Todde ha garantito ai vertici della società l’approvvigionamento del gas e sulla base di questo ragionamento la società dichiara di essere disponibile ad avviare gli investimenti nella misura aggiornata di 360 milioni». L’anticipazione di uno dei temi che la prossima settimana verranno affrontati durante gli appuntamenti organizzati per tenere alta l’attenzione sulla crisi del mondo industriale, è stata data dall’assessore regionale all’Industria Emanuele Cani durante l’incontro con i rapprentanti di Cgil, Cisl e Uil seguito al sit-in che si è tenuto a Cagliari due giorni fa.

I sindacalisti hanno chiesto interventi decisi per tutte le gravi vertenze aperte sui fronti Portovesme srl, Sider Alloys, Eurallumina e Centrale Enel: «Ripartano tutti i tavoli ministeriali», è stata la richiesta unanime. «Abbiamo allargato il perimetro della vertenza, coinvolgendo tutti i soggetti istituzionali. – dicono Pier Luigi Ledda segretario generale Cisl e Antonello Saba segretario territoriale – Abbiamo fatto di tutto e continueremo a farlo perché l’attenzione non cali e finché non arriveranno risposte positive e garanzie dal Governo regionale e nazionale. Se è vero, come ci dicono, che ritengono queste produzioni strategiche, ci devono assicurare il loro mantenimento, insieme a quello dei posti di lavoro». In particolare su Glencore, il segretario gernerale della Uiltec sardegna Pierluigi Loi e Patrizio Cancedda della Rsu della Portovesme srl, hanno invocato «scelte politiche precise. La Giunta regionale e il Governo devono rendere noto cosa intendono fare e quali azioni intendono promuovere per trovare soluzioni. Gli invrestimenti legati alle riprese produttive non possono più aspettare»

«Su Sider Alloys – ha detti l’assessore Cani – il problema di natura finanziaria è legato all’autorizzazione del pool di banche sulla concessione del finanziamento di 200 milioni. Nel caso in cui il finanziamento non dovesse essere autorizzato, la proprietà dovrà decidere il da farsi in tempi rapidi». Su Portovesme ha confermato la contrarietà allo stop alla linea zinco e le tante perplessità sul progetto litio che «non da oggettive garanzie produttive prevedendo altresì una drastica riduzione dell’occupazione» e, infine, sulla Centrale Enel ha affermato che «la Regione non permetterà l’utilizzo dell’impianto come deposito di batterie ma spingerà perché venga realizzata un’attività produttiva».

RIPRODUZIONE RISERVATA