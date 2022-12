Ora Sarroch non vuole fermarsi 

La classifica dice primo posto con 27 punti, un quoziente set di 13.5, 27 parziali vinti e soltanto due persi. Quelli concessi agli avversari nelle sfide giocate contro Cus Cagliari e Campobasso, ultima formazione affondata in un gruppo G di B maschile in cui il Sarroch ha centrato nove vittorie su nove. Gli uomini di Marco Franchi vincono, convincono e sognano in grande trascinati da chi, da 10 stagioni, è simbolo e punto cardine del club di Mario Susini. «Mi sento più un riferimento umano che tecnico per i miei compagni», racconta capitan Riccardo Romoli. Uno per cui la maglia gialloblù è ormai una sorta di seconda pelle. «Tento di aiutare i ragazzi quando hanno bisogno, magari anche per questioni extra-palestra. Sento la responsabilità data dal mio ruolo e quando scendo in campo cerco di dare sempre il massimo».

La forza del gruppo

Il tabellino della sfida vinta per 3-1 dal Sarroch contro il Campobasso, secondo nel girone, dice 18 punti per il top scorer Floride Ntotila. Sono 17, invece, quelli di Romoli, 14 di Francesco Sideri, 12 di Andrea Leccis (protagonista con cinque muri vincenti), sei di Gabriele Cristiano e uno di Victor Zivojinovic. Numeri che riassumono l’importanza di ogni singolo elemento all’interno di un gruppo vincente. «Ciascuno di noi ha voglia di lavorare», ha dichiarato l’opposto gialloblù, «e la squadra è composta da tanti bravi ragazzi. Questi due elementi, uniti, fanno sì che il clima in allenamento sia ottimale. Rispetto all’anno scorso il gruppo è più numeroso e ciò ti permette di avere più qualità. Un fatto testimoniato dai cambi effettuati dal coach in diverse situazioni di gara e dal contributo che ognuno dei subentrati ha dimostrato di poter dare».

Percorso netto

Genzano, Cus Cagliari e Campobasso. In attesa di affrontare la Virtus Roma (ora seconda) nell’ultima giornata di andata, il Sarroch ha finora fatto suoi tutti gli scontri diretti giocati contro le altre principali forze del raggruppamento. «È vero, il fattore campo ha inciso», ha continuato il numero 14, però mantenendo questo andamento potremmo anche permetterci di perdere qualche punto nel girone di ritorno. Le altre squadre sarebbero costrette a vincere mentre noi potremmo scendere in campo con maggior tranquillità. È tutto nelle nostre mani. Penso comunque che il Cus e il Genzano siano le formazioni che, insieme a noi, possano ambire al primo posto. L'ultima sfida con il Campobasso? Mi aspettavo un match più combattuto soprattutto nella seconda metà di gara. I primi due set non hanno deluso le aspettative. Dopo, invece, noi siamo stati bravi a giocare la nostra pallavolo mentre gli avversari hanno tirato i remi in barca».