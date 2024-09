Ora Sangiuliano prepara la denuncia 

L’affaire Sangiuliano-Boccia si sposta nella Procura di Roma, dove la prossima settimana verrà aperto un fascicolo dopo l’esposto del parlamentare di Avs Bonelli, in cui si ipotizzano una indebita destinazione di denaro pubblico (per le trasferte di Boccia insieme all’ormai ex ministro) e rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio (per le mail sull’organizzazione del G7 a Pompei inviate all’amante di Sangiuliano).

La cronologia

Ma ai pm arriverà anche la denuncia di Sangiuliano contro Maria Rosaria Boccia. «È in via di elaborazione - annunciava ieri il legale dell’ex ministro - e intendiamo depositarla all’attenzione dei magistrati all’inizio della prossima settimana». Non è escluso che Sangiuliano vada di persona in Procura per depositare l’atto, a cui verranno allegati una serie di documenti e file che, a detta del difensore, ricostruiscono in modo minuzioso la cronologia dei fatti. «Dimostreremo - dice l’avvocato Salvatore Sica - l’assoluta correttezza della condotta del mio assistito. È innegabile che l’ex ministro, a mio modo di vedere, sia stato oggetto di pressioni illecite da parte di Maria Rosaria Boccia». Per il legale il modus operandi dell’imprenditrice di Pompei, sia attraverso la pubblicazione online di una serie di mail che con le interviste rilasciate, rientrano nel reato di tentata estorsione.

Denaro pubblico

«Questa è una vicenda privatissima», ribadiscono dall’entourage dell’ex ministro, e per questo la denuncia potrebbe ipotizzare anche la violazione della normativa sulla privacy. Il procedimento che ne scaturirà viaggerà in parallelo con quello che verrà avviato dopo la denuncia di Bonelli. Nell’esposto del parlamentare di Alleanza Verdi-Sinistra si chiede alla magistratura di fare chiarezza sull’utilizzo delle auto della scorta per gli spostamenti di Boccia e sull’impiego di denaro pubblico per trasferte e viaggi in cui la donna era al fianco dell’ex ministro. La partita, nel caso di riscontri su fatti non leciti, finirebbe al tribunale dei ministri anche se Sangiuliano non è più in carica.

«Sotto ricatto»

Altro fronte riguarda una eventuale indagine su una serie di profili social anonimi che nelle scorse settimane hanno diffuso notizie e servizi fotografici sulla vicenda. Boccia, a più riprese, ha affermato che l’ex ministro era «sotto ricatto di alcune persone per delle agevolazioni che hanno avuto», sostenendo che chi era in possesso dei servizi fotografici non li ha poi pubblicati. E non solo la giustizia penale ma anche quella amministrativa accenderà dei fari sul caso. La Corte dei Conti si prepara ad avviare un’istruttoria per eventuale danno erariale. I magistrati contabili vogliono vederci chiaro sulle spese del ministero, e in particolare sull’utilizzo di auto blu e sulle ospitate del ministro, in compagnia dell’amante, a eventi finanziati con contributi statali. Infine la Guardia di Finanza avrebbe avviato delle verifiche, già prima che l’affaire deflagrasse, anche su operazioni immobiliari che lambirebbero Boccia. E l’attenzione potrebbe concentrarsi anche sulle modalità dell’affidamento degli appalti per il G7 della cultura in Campania.

