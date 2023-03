Ora Roma ricorda e celebra il suo Mario Brega 

Almeno due generazioni sanno recitare a memoria le sue battute e i suoi monologhi e da oggi, nel centenario della nascita, una targa lo ricorda lì nel quartiere Marconi di Roma dove ha vissuto per trent'anni. La Capitale celebra così Mario Brega, l'indimenticabile caratterista che con oltre settanta film in carriera (era anche nella trilogia del dollaro di Sergio Leone) è diventato cult con Carlo Verdone e i suoi successi degli anni '80.

Ed è stato l'attore e regista, accolto da un autentico bagno di folla entusiasta a via Oderisi da Gubbio 18, che insieme al sindaco Roberto Gualtieri ha scoperto la targa, sulle note di "L’ultima luna” di Lucio Dalla, colonna sonora di “Borotalco”. Lì Brega interpretava il suocero manesco di Verdone, ma fu anche il padre «comunista così» dell'hippy di “Un sacco bello” e poi Er Principe, il camionista di “Bianco rosso e Verdone”, quello con la mano che «po’ esse fero e po’ esse piuma». «Zio era così - l'ha ricordato la nipote Francesca - Viso burbero e occhi buoni, generoso. Era Er Principe del popolo». «Era un uomo senza paura, un pazzo, portò se stesso sul set, non si capiva mai quanto recitasse - lo ha ricordato Verdone - Lo conobbi a casa di Leone, mi mancava l'attore per il padre dell'hippy. Entrò questo omone con la camicia aperta, una grande croce d'oro: ’a Sergio, vengo dar mercato, t'ho portato i carciofi. Era perfetto».

RIPRODUZIONE RISERVATA