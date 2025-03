«Ora rischiamo di dover restituire soldi all’Unione europea» 

Oltre ai ritardi, «rischiamo di subire un ulteriore danno dovuto alla mancata spesa dei fondi comunitari destinati agli interventi per lo Sviluppo rurale, per effetto del meccanismo n+3 e del disimpegno automatico che questo prevede», evidenzia Confagricoltura Sardegna in una nota. «Il rischio è che decine di milioni di euro dovranno essere restituiti all’Unione europea, con impegni di spesa assunti verso le aziende agricole che dovranno essere coperti da nuovi fondi provenienti dalle casse regionali. Soldi che verranno meno alle diverse voci di bilancio destinate alle comunità della Sardegna, per colpa di una irresponsabile inefficienza».

Intanto ieri a Roma si è svolto un incontro tra il presidente di Coldiretti nazionale Ettore Prandini e la presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo, Veronika Vrecionova, in cui si è parlato di dazi – che avranno un impatto pesantissimo (anche) sulle imprese dell’Isola – e di tensioni internazionali, per difenderci dai quali «bisogna garantire risorse adeguate agli agricoltori per assicurare la sovranità e la sicurezza alimentare ed evitare ogni ipotesi di accorpamento dei fondi della Politica agricola comune, che metterebbero in crisi tante aziende agricole. Il cambio di passo nella vision dell’agricoltura europea, rispetto alle derive ideologiche green della vecchia Commissione, va ora supportato – sottolinea Coldiretti – assicurando sostegni adeguati alle imprese agricole, partendo dal concetto che i fondi Pac devono essere destinati solo ai veri agricoltori.

