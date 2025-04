«Ora rientri nella sua terra, almeno per l’ultimo addio» 

Inviata

Orgosolo. Un posto di blocco dei carabinieri sulla strada d’ingresso verso Orgosolo, un cielo rabbuiato a mezzogiorno, due pullman di turisti in centro. E un grande silenzio su Graziano Mesina. La morte lo restituisce alla pietà della sua comunità. Ma ognuno la esprime come può. I più, senza perdere il calore dell’accoglienza, preferiscono il silenzio. Distanza, rispetto o altro: Mesina con le sue ombre sembra lontano, tanto quanto i chilometri separano Orgosolo da Milano.

La pietà

C’è, però, anche chi esterna sentimenti di pietà. «Deus l’appada dau su chelu» che vuole dire: «Dio lo abbia accolto in cielo». Parole in orgolese stretto che accompagnano la morte di ogni compaesano. E Mesina pur con tutti i suoi guai non fa differenza. Perciò quelle parole tramandate di generazione in generazione si rinnovano anche per lui, sebbene nessuno le firmi col suo nome e cognome.

Scelta tardiva

«Non entriamo nel merito delle sue vicende, ma certo non ha avuto una bella vita. Poveritu », commentano alcune donne in corso Repubblica, cuore del paese. La notizia della morte è ormai di dominio pubblico, sebbene non sia al centro delle chiacchiere di bar o negozi.

«Non c’era un carcere più vicino a casa, anziché portarlo a Milano?», qualcuno domanda. Perché se nessuno concede una parola sulle disavventure giudiziarie dell’ex re del Supramonte c’è chi le spende per sottolineare la scarcerazione tardiva di un uomo anziano e tanto malato, ormai innocuo. «Viste le sue condizioni di salute che non erano compatibili con il carcere gli doveva essere concesso prima di uscire», sottolinea qualcuno. Una riflessione che ricorre ripensando al suo corpo piegato da un tumore molto aggressivo e da altre patologie pesanti che avevano fiaccato la sua lucidità e anche i movimenti.

«Ha l’età di mia nonna. Gli errori si devono pagare, ma viste le sue condizioni bisognava lasciarlo più vicino ai suoi cari, in Sardegna, come avevano chiesto le sue avvocatesse. Si parla tanto di umanità e quando è necessaria vederla negata dispiace», commenta una giovanissima che poco sa della storia dell’ex bandito protagonista di rocambolesche evasioni, mitizzato in tempi lontani soprattutto fuori dai confini del paese. «Rifletto solo sull’umanità di cui in questi tempi c’è bisogno», precisa con garbo.

I turisti

Un gruppo di visitatori, giunti dall’Emilia Romagna, ammira i murales, affascinato dal racconto della guida. Nella piazza centrale ricorda la rivolta di Pratobello contro il poligono militare. Premessa obbligata prima del tour tra i dipinti, testimonianza di arte e battaglie civili.

«Quest’opera ricorda “sas crapas manalizzas” che davano il latte quotidiano alle famiglie. Ogni sera tornavano a casa in autonomia», spiega la guida strappando il sorriso dei visitatori. Di Mesina capita che i turisti le chiedano. Sono soprattutto italiani che conoscono la storia dell’ex bandito, protagonista di tante cronache e ribalte nazionali. Domandano soprattutto perché nella gran varietà dei murales non ci sia traccia dell’ex bandito il cui nome resta comunque indissolubilmente legato a Orgosolo. «I nostri murales raccontano le lotte dei popoli o di chi ha lottato per loro», spiega diplomatica la guida quando viene sollecitata dalla curiosità degli ospiti. Ma ieri il pranzo con i pastori a Montes è il pensiero che più sta a cuore.

La casa

Il pullman aspetta la comitiva nel tratto finale di corso Repubblica, a pochi passi dalla casa dove dopo la scarcerazione nel 2019 Graziano Mesina era stato accolto da una sorella e dal nipote, che ora non ci sono più. Da qui era uscito l’ultima volta nel luglio del 2020, il giorno prima che fossero depositate le motivazioni della sentenza di appello che nel 2016 lo aveva condannato a 30 anni, poi ricalcolati in 24, con l’accusa di essere a capo di un’organizzazione dedita al traffico internazionale di droga. Aveva scelto, ancora una volta, la strada della latitanza come aveva fatto in gioventù. Quella casa ieri, come gli altri giorni, è chiusa e silente. Non c’è nessuna traccia di vita. Ricorda la quotidianità più serena trascorsa dopo la grazia arrivata nel 2004 quando Mesina circolava tutti i giorni in corso Repubblica e spesso accompagnava i turisti nel Supramonte. «Parlava con tutti», c’è chi ricorda.

L’attesa

«Ora speriamo che venga riportato al suo paese», è il pensiero di qualcuno che auspica il ritorno di Mesina almeno adesso che per lui tutto si è compiuto e restano solo l’ultimo addio e la sepoltura a Orgosolo, dove la sua storia mito è iniziata.

RIPRODUZIONE RISERVATA