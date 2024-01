Ora resta l’eternità 

C agliari e la Sardegna intera sono attraversate dal brivido freddo della scomparsa, della fine di un tempo che sembrava eterno. Il distacco dal campione diventato leggenda è un vuoto doloroso, i volti lividi e gli occhi persi nel nulla tra la marea umana attorno a Bonaria sono la testimonianza più pura e istintiva del sogno perduto. Se ne va la carezza di una lunghissima bella estate che ha attraversato generazioni di tifosi, di donne e di uomini, di bambini attratti da quell’eroe silenzioso. Esiste il prima e il dopo Gigi Riva, l’uomo che ha giocato a pallone per neanche quindici anni ma è stato capace di consacrarsi mito nel mezzo secolo successivo. Quando i tanti, brutali infortuni hanno fermato il Rombo di Tuono, quando il pallone è diventato quasi un ricordo nelle immagini sempre più sbiadite dal tempo, si è forgiata la figura indelebile dell’uomo simbolo di Sardegna. Affascinante e misterioso come la terra che lo ha accolto, amato e rispettato. Un matrimonio di granito sardo che neanche la morte riuscirà a rompere: la divinità capace di portare il fuoco della gloria nella terra più aspra e lontana è solo tornata in cielo. Lassù il campione fatto uomo si è già seduto su una poltrona rossoblù come quella dell’amato ristorante alla Marina. Tiferà per la sua Isola e sarà sempre il volto della speranza e del riscatto. Addio, inarrivabile Gigi Riva.