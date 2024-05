Ora Ranieri tiene tutti col fiato sospeso 

«Adesso godiamoci questa salvezza agognata. Ho comunque un altro anno di contratto e metto sempre il Cagliari al primo posto». Un atto d’amore, l’ennesimo. Ma non l’annuncio perentorio che spazza via i dubbi e che molti - tra i tifosi, tra i dirigenti e tra gli stessi giocatori - si aspettavano, magari, una volta centrata la salvezza. Ha preso tempo, Claudio Ranieri, come alla vigilia di una partita, quando deve scegliere la formazione titolare e valutare, in modo quasi chirurgico, i pro e i contro, soprattutto tattici e tecnici, ma anche comportamentali ed emozionali. E se più volte, nel corso della stagione, gli sarà capitato di pensare di lasciare l’Isola se fosse arrivata l’ennesima impresa, con un anno d’anticipo rispetto alla scadenza del contratto, ora è combattuto, molto combattuto, l’allenatore di Testaccio, spremuto dalle emozioni vissute domenica a Reggio Emilia e travolto da un affetto esorbitante che i sardi forse hanno riservato solo a un rossoblù prima di lui, il rossoblù per eccellenza, Gigi Riva. Un affetto del quale - oggettivamente - è difficile fare a meno quotidianamente se hai il Cagliari nel cuore.

Il cuore, la sfida

Non è più una questione di credito. Quel credito che Ranieri diceva di avere nei confronti del Cagliari e del popolo rossoblù quando ha accettato di tornare, è stato onorato sino all’ultima goccia e colmato con gli interessi. E nemmeno una questione economica, considerata la carriera e i soldi che ha guadagnato tra Napoli, Fiorentina, Valencia, Atletico Madrid, Chelsea, Parma, Juventus, Roma, Inter, Monaco, la nazionale greca, Leicester, Nantes, Fulham, Sampdoria e Watford (così, tutte d’un fiato), oltre al Cagliari. È proprio una questione di cuore, appunto, come sempre è stato nel momento in cui si è ritrovato faccia a faccia col destino, magari dopo aver consultato la moglie Rosanna, lì a prendere decisioni importanti che avrebbero potuto in qualche modo condizionare la sua storia.

Di cuore e di sfida. Come quella di un anno mezzo fa in Serie B, con la squadra ai confini con i playout in quel momento e l’ambiente divorato dalla rabbia, dalla depressione, persino dall’autolesionismo. Una sfida vinta in extremis, stravinta comunque sarebbe andata a finire per l’entusiasmo, contagioso, e il senso di appartenenza e fratellanza che ha riportato in ogni angolo dello stadio, della città e dell’Isola. Ma la Serie A è tutta un’altra storia. E quando si ottiene un’impresa, come questa appena conquistata dai rossoblù, è necessario andare oltre per non soccombere. Serve uno sforzo ulteriore. Un progetto concreto. Una nuova sfida, appunto.

Calore incandescente

Gli stessi rumors sul futuro di Ranieri sono combattuti, s’intrecciano e si contraddicono in continuazione, anche perché non tengono conto dello stato d’animo, in queste ore, sia dell’uomo che del professionista. Indubbiamente, non è stata una domenica come le altre per lui. Nell’immediato dopo gara, era visibilmente provato. Un calore incandescente da parte dei tifosi in caso di vittoria se l’aspettava. Ma una cosa è immaginarlo, darlo pure per scontato. Ben altra è viverlo, in quel modo poi. Così intensamente. Brucia e lascia il segno, inevitabilmente. E ti porta a riflettere una volta di più su cosa è meglio per sé stessi e per il prossimo, il Cagliari in questo caso. Ciò che ha di più caro, ha tenuto a precisare nella sala stampa del “Mapei Stadium”, e non una ma più volte, non a caso.

Corsi e ricorsi

Lo stesso Ranieri ha poi ricordato che – come nella stagione 1990-91, la sua prima in Serie A – la salvezza è arrivata il 19 maggio con una vittoria in Emilia e una partita ancora da giocare. In quell’occasione, il Cagliari sconfisse 2-1 il Bologna per poi festeggiare il weekend successivo in Sardegna contro il Bari. Fu una festa indimenticabile al vecchio-caro Sant’Elia, coincisa, però, con il suo addio. Comunicò la decisione una volta finita la gara. In tre anni aveva conquistato due promozioni portando i rossoblù dalla C alla A e salvandoli poi nella massima serie. Considerava il suo ciclo concluso. Era pronto a mettersi in discussione in piazze più ambiziose, anche se certo non sapeva che sarebbe andata come poi è andata.

Il dilemma

Trenta e passa campionati dopo, col Cagliari, è andata più o meno allo stesso modo. Ha raccolto la squadra tra le fiamme dell’inferno e l’ha riportata in paradiso creando un connubio pazzesco tra giocatori, società e tifosi. Stavolta, però, è diverso, non solo perché (in teoria) ha ancora un altro anno di contratto (lo stesso presidente Giulini ha ribadito domenica che «può restare sino a quando vuole lui»). In estate ha dichiarato che il Cagliari sarebbe stato l’ultimo club che avrebbe allenato e che, al massimo, si sarebbe concesso una Nazionale, non una Nazionale qualunque evidentemente. Ecco, al momento non ci sarebbero offerte da alcuna Nazionale. E quanto Ranieri è disposto a rinunciare al Cagliari?, a tutto questo?, al netto dei problemi che ci sono stati e che potrebbero continuare a esserci. E soprattutto, anche il suo secondo ciclo rossoblù è finito con la salvezza o è solo entrato nel vivo? Ranieri è combattuto. Ma in fondo sa già cosa fare, lo ha sempre saputo. Magari giovedì sera dopo l’ultima partita con la Fiorentina, comunicherà, come trentatré anni fa, la sua scelta ufficialmente. Fiato sospeso.

