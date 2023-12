Ora Ranieri punta al bersaglio grosso 

Assemini. Dal Sassuolo al Napoli, le emozioni sembrano rincorrersi. C’è addirittura Mazzarri sulla strada dei rossoblù, domani sera allo stadio “Maradona”. Ma Ranieri ha ben chiaro l’obiettivo, lì è proiettato e nemmeno il finale pazzesco col Sassuolo lo smuove di un centimetro. «Non ci vuole poi tanto per resettare e concentrarsi sulla prossima. Basta pensare ai primi quindici minuti di lunedì, da non ripetere. Assolutamente». Smaltita la sbornia di adrenalina, Sir Claudio fa le pulci ai suoi e bada al sodo. «La classifica non la guardavo prima, figuriamoci ora. Siamo sempre sott’acqua, ci siamo presi giusto un po’ di ossigeno», taglia corto per poi precisare: «Mi auguro che la vittoria ci dia la giusta consapevolezza per capire le nostre potenzialità ma anche le nostre lacune che si colmano solo con partecipazione, concentrazione e capacità mentale». La testa sulle spalle e avanti tutta.

Sfida nella sfida

Napoli-Cagliari non è mai stata banale e oggi che in panchina ci sono Ranieri da una parte e Mazzarri dall’altra lo è ancora meno. «Sono contento che sia tornato nella città dove aveva fatto bene. Meritava questa chance e penso che la stia sfruttando nel migliore dei modi», chiarisce subito il tecnico di Testaccio riferendosi al collega, quasi a voler smorzare la tensione per come si era concluso il suo rapporto con il club rossoblù diciannove mesi fa. «Ha riportato la squadra nel gioco che meglio conosceva. Ora si cercano e si trovano tutti con più facilità, si annusano. E le combinazioni riescono anche a mille all’ora». Il peggior avversario in questo momento o quello ideale, punti di vista. «Sappiamo di affrontare una squadra forte. Sono i campioni d’Italia. Ma sappiamo anche di potercela giocare. Per farlo, chiaramente, dovremo disputare una grandissima partita». Come? «Lo vedrete al momento opportuno». Il rombo sta pian piano dando un’identità al Cagliari. «Ma io credo che sia importante non essere ripetitivi», puntualizza Ranieri, più che mai abbottonato sul sistema di gioco e sui possibili interpreti. «Bisogna saper mettere granelli di sabbia negli ingranaggi dell’avversario e allo stesso tempo fare il proprio gioco. E i ragazzi in questo mi stanno aiutando tantissimo perché sanno interpretare tutti i moduli».

I protagonisti

Lapadula? «Anche stavolta l’ho fatto allenare a parte, poi valuteremo insieme al medico». Pavoletti può partire dal primo minuto o è destinato a subentrare dalla panchina come Altafini? «Anche Altafini a volte partiva dal primo minuto…», e chissà quanto di vero c’è nella battuta con la quale liquida la domanda sul capitano. Giusto un indizio su Nandez e sul suo possibile impiego come terzino: «È una delle valutazioni che sto facendo». Nessun dubbio, invece, tra i pali, per ora. «Scuffet sta andando alla grande. Radunovic purtroppo è partito con un po’ di nervosismo. Ma io so di avere due ottimi portieri». E anche dalle loro parate passerà l’agognato “clean sheet”. «Non parliamone più, per scaramanzia. Tanto prima o poi vi stupiremo». L’occhiolino e quel sorriso smorzato sono il più bel guanto di sfida.

