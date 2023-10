Ora Ranieri prova a recuperare Luvumbo 

«Lavoro, lavoro, lavoro». Lo ha ripetuto più volte Ranieri nel dopo-gara ieri a Firenze. E il Cagliari già oggi tornerà in campo ad Asseminello per riprendere gli allenamenti in vista della gara di domenica sera alla Domus (inizio ore 18) contro la Roma.

Fiato sospeso

Zito Luvumbo è l'osservato speciale dello staff medico. L'angolano ieri è rimasto in panchina, perché il dolore muscolare appare quando il giocatore prova a scattare. Meglio non rischiare e provare a sfruttare i giorni a disposizione da qui a domenica per cercare di recuperare l'unico giocatore del Cagliari capace, in questo disastroso avvio di stagione, di andare in gol. A Firenze sono usciti dal campo doloranti Zappa e Hatzidiakos e le loro condizioni verranno verificate oggi. Sotto osservazione anche Jankto, mentre sarà ancora indisponibile Mancosu, come anche Capradossi. Recuperati Desogus e Pereiro.

Staffetta in vista

Ranieri valuterà la possibile staffetta tra i pali per la gara di domenica con la Roma. Dopo gli errori marchiani con Bologna e Milan, ieri Radunovic è stato ancora una volta protagonista in negativo, regalando alla Fiorentina e a Nico Gonzalez la palla dell'1-0 dopo neanche 3 minuti. Il tecnico parlerà col giocatore e col preparatore dei portieri Bressan, per capire se dargli fiducia anche contro i giallorossi di Mourinho o dare spazio a Scuffet, fin qui sempre in panchina tra campionato e Coppa Italia. (al.m.)

