«Ora potrà riposare in pace» 

Igor e Francesca si conoscevano già da ragazzini: lui di Assemini, lei di Elmas, frequentavano le piazzette della cittadina di lui, dove avevano amici in comune. Nel mentre Francesca studiava al “Mattei” di Decimomannu, dove per un periodo è stata rappresentante d’Istituto e aveva un’altra rete di conoscenze.

Dopo il diploma il lavoro (autotrasportatore lui, operatrice di call center lei), il matrimonio e il trasferimento a San Sperate. Una trama che li lega entrambi all’hinterland cagliaritano e ai quattro paesi nei quali le scarpette rosse tanto rappresentative di questi giorni verranno dedicate senz’altro a lei. E paesi nei quali riecheggiano da ieri voci soprattutto femminili, a iniziare da quella della prima cittadina masese: «Anche in assenza di una confessione del signor Sollai - commenta Maria Laura Orrù - il grande lavoro portato avanti dalla Procura e dalle forze dell’ordine ci stava già fornendo la triste verità: Francesca è l’ennesima vittima di femminicidio».

Segue la sindaca di Decimomannu Monica Cadeddu: «Oggi mi sento di mandare un forte abbraccio al fratello di Francesca e a tutta la comunità di San Sperate che vive ormai da mesi questo terribile dramma. Ora Francesca potrà riposare in pace e soprattutto, speriamo, ottenere la giustizia che merita».Alle loro si aggiungono le voci di due cittadine: «Frequentavo Igor e Francesca una ventina di anni fa - dichiara Valentina Lugas, 41 anni di Assemini - e speravo uscisse fuori la verità. Il ricordo che ho di lei? Una ragazza educata». Chiude la professoressa sansperatina Maria Caterina Tatti, 54 anni: «È stato un sollievo e da parte di Igor Sollai una presa di coscienza onorevole che forse doveva arrivare anche prima. Ora è giusto che ci sia una pena severa e che la storia di Francesca sia un monito per tutti e tutte».

La notizia ha choccato chi conosceva la coppia. Il sindaco di San Sperate, Fabrizio Madeddu, chiede giustizia: «È triste pensare che per chi commette questi crimini atroci esistano attenuanti e quant’altro. Ci aspettiamo giustizia per Francesca». Stefania Spiga, della minoranza: «Femminicidio. È questa la parola che da mesi abbiamo avuto paura di pronunciare. Francesca è stata uccisa in casa, dall’uomo che aveva scelto come compagno di vita».

(ha collaborato

Maurizio Pilloni)

