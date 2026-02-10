Ora (più che mai) la scrittrice sarda alla Maturità 

Uscirà finalmente Grazia Deledda all’Esame di Maturità? È la domanda che si pongono in molti, studiosi e insegnanti, di fronte a un dato che lascia sgomenti: nella prima prova dell’Esame di Maturità, tipologia A (analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) non è mai uscita una donna. Mai.Grazia Deledda è l’unica italiana ad aver vinto, cent’anni fa, il Premio Nobel per la Letteratura, eppure nelle antologie scolastiche le vengono dedicate appena due facciate. Un divario che racconta molto più di una semplice scelta editoriale: fotografa l’assenza sistematica delle voci femminili dal percorso formativo delle nostre ragazze e ragazzi.

Valeria Palumbo

La denuncia è di Valeria Palumbo, giornalista e storica delle donne, docente all’Università Statale di Milano. Nel suo saggio “Non per me sola: storia delle italiane attraverso i romanzi”, Palumbo ha ricostruito la condizione femminile in Italia dall’Ottocento a oggi, attraverso quella letteratura scritta da donne che troppo spesso è stata esclusa dal canone ufficiale. «Sarebbe l’ora di trovare l’opera di una donna nelle prove sottoposte alle nostre studentesse e studenti», spiega. «Anche perché ce ne sono state e meritano di essere finalmente conosciute».

Benedetta Centovalli

Ma il problema, come sottolinea Benedetta Centovalli, specialista di letteratura italiana contemporanea e docente a contratto all’Università Bicocca di Milano, è più profondo: «le donne non ci sono nelle tracce ministeriali perché mancano nel canone letterario, che andrebbe ripensato perché è stato scritto sempre da uomini, senza tenere in considerazione il lavoro culturale di scrittrici e poete». Basta guardare le Indicazioni nazionali del 2010, ancora in vigore, per capire l’entità del problema. Per l’ultimo anno delle superiori sono definiti “imprescindibili” cinque autori: Pascoli, D’Annunzio, Verga, Pirandello e Svevo. Tutti uomini. Le esperienze poetiche “decisive” sono quelle di Ungaretti, Saba e Montale. Ancora uomini. Per il Novecento, tra poesia e prosa, vengono indicati complessivamente ventidue scrittori da studiare. Di questi, solo una è donna: Elsa Morante, peraltro citata tra gli autori “non imprescindibili”. «Ma la questione non è solo quantitativa. Non sono solo scrittori e poeti maschi, ma anche molti dei protagonisti delle opere, i punti di vista, le narrazioni», sottolinea Centovalli.Qualcuno potrebbe obiettare che studiare più testi scritti da donne non cambi l’assetto politico e sociale della realtà. Ma è proprio attraverso le letture che si costruisce l’immaginario delle persone, i loro desideri, le loro aspettative. Attraverso l’analisi dei testi si forniscono modelli di comportamento, coordinate etiche, paradigmi interpretativi che poi si applicano nei contesti sociali reali. La cultura non è mai neutra: è sempre una scelta, che riflette e perpetua determinati valori. «Anche perché le varie forme in cui i sistemi patriarcali hanno segnato le società sono stati così antichi e pervasivi da apparire ancora oggi come naturali, ma hanno gravemente limitato le potenzialità di metà del genere umano», afferma Palumbo.

Non possiamo cambiare il passato, ma possiamo conoscerlo meglio e riconoscere le ferite che ha lasciato. Possiamo leggere e valorizzare le opere di quelle scrittrici nate ai margini di un sistema letterario duramente sbilanciato. Sono molte le autrici che attendono ancora di essere lette in modo adeguato e collocate nel posto che spetta loro per costruire un orizzonte culturale davvero universalmente umano. E partire dalle tracce dell’Esame di Maturità potrebbe essere un buon inizio.

Forse un dovere in questo 2026 in cui si celebra il centenario del Nobel a Grazia Deledda.

