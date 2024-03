Ora per l’Olbia si fa durissima 

Olbia 1

Sestri Levante 2

Olbia (3-4-3) : Rinaldi; Palomba, Bellodi, Motolese; Zallu (32’ st Catania), La Rosa, Biancu (44’ st Mameli), Montebugnoli (44’ st Scapin); Dessena (40’ st Bianchimano), Nanni, Ragatzu. In panchina Van der Want, Incerti, Scaringi, Fabbri, Gennari, Guidotti. Allenatore Gaburro.

Sestri Levante (3-5-2) : Anacoura; Pane, Oliana, Grosso (17’ Fossati); Podda, Parlanti, Sandri, Candiano, Furno (32’ st Regini); Clemenza (21’ st Omoregbe), Forte. In panchina Balducci, Troiano, Matteucci, Vaughn, Raspa, Raggio Garibaldi. Allenatore Barilari.

Arbitro : Djurdjevic di Trieste.

Reti : nel st 9’ Ragatzu (r), 30’ Parlanti, 39’ Fossati.

Note : ammoniti Biancu, Dessena, La Rosa, Motolese (O), Oliana e Omoregbe (S).

Olbia. Il Sestri Levante inguaia l’Olbia. Bianchi sconfitti in rimonta 1-2 al “Nespoli” nella 15ª giornata di ritorno di Serie C e inchiodati all’ultimo posto con 25 punti assieme alla Fermana. I galluresi hanno una gara da recuperare, ma al momento sono fuori dai playout.

Si comincia

Marco Gaburro replica la formazione che aveva battuto la Recanatese due settimane prima con la variante Zallu sull’out destro al posto dello squalificato Arboleda; qualche variazione sul tema anche per i liguri, reduci da 3 vittorie e un pareggio e fuori, seppur per pochi punti, dalla zona calda. Dunque più tranquilli. Eppure è proprio il Sestri a partire meglio, chiamando in causa Rinaldi al 7’ con Forte. I galluresi replicano dopo 1’: Nanni sulla punizione di Ragatzu colpisce di testa ma non sorprende Anacoura. Superata la mezz’ora, l’Olbia ha poca fortuna sulla conclusione e poi sul piazzato di Ragatzu dopo un batti e ribatti in area. Prima dell’intervallo Rinaldi chiude lo specchio al neo entrato Fossati.

Le reti

Dopo 9’ della ripresa Ragatzu sblocca il risultato dal dischetto capitalizzando il rigore ottenuto per un fallo in area ai danni di Montebugnoli. Ma il Sestri pareggia i conti allo stesso modo (quasi): al 30’ l’arbitro concede il penalty per un mani in area di Palomba, Rinaldi neutralizza Pane ma sulla respinta Parlanti non fallisce. Poi Rinaldi si supera su Omoregbe, ma al 39’ Fossati sigla il sorpasso decisivo.

Gaburro

«Fino al loro rigore la partita era incanalata in un certo modo: abbiamo fatto un primo tempo e una parte del secondo in scia col match con la Recanatese e c’era anche un rigore netto prima del nostro vantaggio, ma il Sestri è venuto a Olbia per fare punti e salvarsi. Quando segnano così, con Rinaldi che aveva parato il rigore, il segnale che qualcosa può girare storto arriva», spiega amareggiato il tecnico Gaburro: «Abbiamo pagato tutto quello che potevamo pagare, ma c’è ancora una partita da recuperare: non abbiamo alternativa ai 3 punti a Rimini». Ora la doppia trasferta tra la Romagna, in programma mercoledì per il recupero della 14ª giornata di ritorno, senza gli squalificati Dessena e La Rosa (ammoniti da diffidati), e domenica a Perugia.

