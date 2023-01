«Ora ogni strada avrà il suo nome» 

I lavori di toponomastica e onomastica sono già partiti e hanno per ora interessato regione S’Arriali, dove sono state nominate 5 vie (via Parigi, Budapest, Praga, Vienna e Oslo), nei prossimi mesi si procederà con la mappatura delle restanti aree e la denominazione delle vie Atene, Lubiana, Stoccolma, Lisbona e Madrid. Dalle capitali europee a nomi degli stati del Nord America; le strade della regione Su Merti saranno 9 e verranno denominate via Florida, California, Montana, Colorado, Virginia, Arizona, Alabama e Nevada. In regione Sa Stoia sono invece previsti i nomi dei fiumi italiani (via Po, Arno, Tevere, Brenta, Adige, Ticino e Reno).

Al via il riordino dello stradario delle aree di circolazione. Nelle regioni S’Arriali, Su Merti e Sa Stoia arriveranno presto i nomi delle vie e dei numeri civici per le abitazioni.

L’attesa

«Negli anni sono arrivate tantissime segnalazioni da parte dei cittadini e si è reso necessario programmare un riordino che metterà la parola fine alle criticità derivanti dalla mancanza della toponomastica. - spiega l’assessore alla Polizia locale Francesco Melis. - Le tre vaste aree in questione erano delle zone destinate all’agricoltura, ma che, principalmente durante gli anni 80 e 90, hanno registrato un’esponenziale crescita dei residenti, dando vita a dei veri e propri borghi rurali. La situazione andava pianificata e risolta».

I lavori di toponomastica e onomastica sono già partiti e hanno per ora interessato regione S’Arriali, dove sono state nominate 5 vie (via Parigi, Budapest, Praga, Vienna e Oslo), nei prossimi mesi si procederà con la mappatura delle restanti aree e la denominazione delle vie Atene, Lubiana, Stoccolma, Lisbona e Madrid. Dalle capitali europee a nomi degli stati del Nord America; le strade della regione Su Merti saranno 9 e verranno denominate via Florida, California, Montana, Colorado, Virginia, Arizona, Alabama e Nevada. In regione Sa Stoia sono invece previsti i nomi dei fiumi italiani (via Po, Arno, Tevere, Brenta, Adige, Ticino e Reno).

I disagi

Il 40enne Alessio Carboni abita in regione Sa Stoia e spiega quanto sarebbe importante definire finalmente i nomi delle vie e dotare le abitazioni di un numero civico: «Si ha storicamente sempre avuto dei problemi legati alla corrispondenza. - racconta - Alcuni postini, quello che lavorano da più tempo, conoscono la zona e chi la abita e riescono a recapitare le lettere e i pacchi senza problemi. Ma quando del servizio si occupa qualche neo assunto, è normale abbia delle difficoltà se privo di riferimenti. Per gli stessi ordini dalle aziende che vendono on line, sono costretto a fornire un indirizzo dove sono certo possa essere recapitato senza intoppi. Quanto programmato dal Comune, rappresenta finalmente la fine di tanti disagi».Sono centinaia le abitazioni e i nuclei famigliari che abitano le tre aree in questione ed il progetto di urbanizzazione toponomastica permetterà non solo di risolvere una volta per tutte il problema della corrispondenza, ma anche di ovviare a quelle potenziali criticità qualora si verificasse la necessità di un intervento d’urgenza. L’assenza di riferimenti potrebbe infatti inficiare sulle tempistiche dei vigili del fuoco, delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso.

