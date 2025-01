“Ora o mai più”, buona la prima per Valerio Scanu e Pago 

Di talent l’ex “Amici” Valerio Scanu se ne intende. Ma anche Pago, già concorrente di “Music Farm”, non scherza. Niente di meglio di “Ora o mai più” per ripartire.La terza edizione del programma di Rai 1, che ha per protagonisti otto cantanti italiani distanti dal successo e desiderosi di rimettersi in gioco, ha debuttato ieri condotta da Marco Liorni.

In gara, oltre a Scanu e Pago, Anonimo Italiano, Matteo Amantia, Antonella Bucci, Carlotta, Pierdavide Carone e Loredana Errore, che prima di sfidarsi a suon di cover si sono presentati col loro più grande successo e il tutor, assegnatogli dalla produzione tra Alex Britti, Gigliola Cinquetti, Riccardo Fogli, Marco Masini, Rita Pavone, Patty Pravo, Raf e Donatella Rettore. I tutor fanno anche parte della giuria che col pubblico da casa definisce la classifica di puntata in puntata e quella finale: in palio per il vincitore la pubblicazione di un cd con alcune cover e l’inedito con cui i concorrenti partecipano al programma, in onda fino al 1° marzo.

Scanu è il primo a presentarsi. Parte la scheda con i ricordi del 34enne cantautore di La Maddalena, tra cui la vittoria a Sanremo nel 2010 con “Per tutte le volte che”, che intonerà col tutor Pavone. «Pensavo che prima che mi spremessero fino all’osso dovevo intraprendere un percorso autonomo: non mi ha regalato successi radiofonici, ma mi ha permesso di fare la musica che volevo e voglio fare. Forse sono qui per fare bella figura. O forse per vincere, come tutti», dice.

Dunque Pago: in prima fila a tifare per lui la compagna Serena Enardu con la sorella gemella Elga. Sul palco col cantante di Quartu Sant’Elena, classe 1971, la tutor Pravo per cantare “Parlo di te”. «È stato l’inizio della mia professione», racconta lui, all’anagrafe Pacifico Settembre. «In questo programma voglio godermi tutte le canzoni. Siamo in competizione e dico: “Ora o mai più”!». In gara Pago ha cantato con Pravo “Pensiero stupendo”, ottenendo voti alti. Bene anche Scanu e Pavone con “Datemi un martello”.

Buona la prima, dunque, sabato la prossima prova.

RIPRODUZIONE RISERVATA