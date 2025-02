Ora Nordio cerca la pace con L’Aja 

Dopo la tempesta sul caso Almasri, il governo cerca il confronto con la Corte penale internazionale. L’obiettivo è calmare i toni, dopo giorni di attacchi da Roma all’Aja, e concordare procedure che evitino altri episodi imbarazzanti dopo che l’Italia ha scarcerato il generale libico ricercato per crimini contro l’umanità. Fra le proposte sul tappeto anche quella di rivedere le procedure di invio al ministero dei mandati di cattura internazionali. L’alternativa sarebbe una comunicazione diretta, che elimini il passaggio con l’ufficiale di collegamento dell’ambasciata italiana in Olanda. Intanto la Corte penale internazionale fa filtrare che non è arrivata alcuna comunicazione di indagini nei confronti dell’Italia per quanto avvenuto tra il 19 e il 21 gennaio, con il rilascio e l’immediato rimpatrio in Libia di Almasri su un Falcon dell’intelligence.

«Procuratore aggredito»

Sono i fatti al centro dell’esposto dell’avvocato Luigi Li Gotti, il documento che ipotizzando favoreggiamento e peculato ha portato la Procura di Roma a iscrivere la premier e i ministri di Giustizia e Interno nel registro degli indagati. L’iniziativa del procuratore Lo Voi ha scatenato una dura reazione di Palazzo Chigi e ieri - mentre l’opposizione si prepara a presentare una mozione di sfiducia unitaria contro Nordio - l’Anm ha espresso «vicinanza e solidarietà» al procuratore, oggetto di una «ingiustificata e gratuita aggressione mediatica solo per aver rispettato il disposto della legge costituzionale in materia di reati ministeriali». Il “sindacato dei magistrati” stigmatizza poi l’iniziativa dei consiglieri laici di centrodestra del Csm, che hanno ipotizzato un trasferimento di Lo Voi da Roma dopo che i servizi segreti lo hanno denunciato alla Procura di Perugia (competente per i procedimenti che riguardano magistrati romani) per non aver “blindato” gli atti riservati emersi da una denuncia del capo di gabinetto della premier, Gaetano Caputi. Per l’Anm la richiesta di valutare il trasferimento di Lo Voi «desta serie perplessità, per la sua natura puramente strumentale, volta a delegittimare la Procura di Roma e l’intera magistratura». Il procedimento di Perugia intanto muove i primi passi: gli inquirenti, che per ora procedono contro ignoti, acquisiranno una serie di atti. Intanto Lo Voi respinge le accuse e attende una convocazione al Copasir, «sede opportuna» per offrire chiarimenti.

