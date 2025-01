Ora non è più un Mina vagante 

Ha dovuto alzare bandiera bianca alla vigilia di Milan-Cagliari, ma ora Yerry Mina è pronto a riprendersi il posto per lo scontro salvezza col Lecce. L’ultimo mese per il difensore colombiano è stato contrassegnato da problemi fisici di diversa natura, su tutti un fastidio al polpaccio sinistro, che adesso cerca di mettere alle spalle per non doversi fermare più. Ieri pomeriggio, nell’allenamento di ripresa al Crai Sport Center di Assemini, ha svolto la seduta parzialmente in gruppo: un primo passo avanti rispetto alla scorsa settimana, in cui non si era mai unito ai compagni dividendosi tra riposo e personalizzato. L’obiettivo è reinserirlo gradualmente fra oggi e domani, per certificare il suo recupero in vista di domenica, quando al Cagliari servirà averlo a pieno regime, visto il valore del match.

Discorso superato

Venerdì scorso, quando è diventata ufficiale l’assenza di Mina col Milan, è anche scaduta la clausola che avrebbe permesso una sua partenza nel mercato invernale per due milioni. Era valida nei primi dieci giorni di gennaio, ma nessun club ha presentato offerte. Né lui è apparso interessato a lasciare il Cagliari, ribadendo la parola data ad agosto quando una proposta era arrivata e pure ricchissima, dall’Arabia Saudita, ma aveva deciso di rifiutarla e di legarsi ai colori rossoblù, visto quanto si è trovato bene (anche come ambiente e affetto) dal suo arrivo. A cinque mesi di distanza la posizione di Mina è rimasta uguale: da qui al 2 febbraio, giorno in cui chiuderà il mercato, è da escludere che arrivino novità su di lui. Anzi: con gli agenti si sta parlando per inserire una clausola, a favore del Cagliari, per estendere il contratto in scadenza al 30 giugno. La stessa già esercitata un anno fa.

In campo

Mina, prima di sabato scorso, non aveva mai saltato una partita in questa stagione per infortunio. Era rimasto fuori alla prima giornata con la Roma e all'andata col Milan (contro cui non è mai potuto scendere in campo) per squalifica, poi aveva guardato dalla panchina il turno infrasettimanale col Bologna (29 ottobre) perché Davide Nicola aveva cambiato formazione visti i tre impegni in poco più di una settimana. Dalla partita di Venezia del 22 dicembre, però, aveva sempre dovuto abbandonare il campo in anticipo: in laguna al 72', contro l'Inter a fine primo tempo e a Monza al 67'. Nei primi due casi il problema era il fastidio al polpaccio, mentre all'U-Power Stadium si è aggiunto anche un duro colpo alla caviglia destra subito da Dany Mota. Più volte, anche nella scorsa stagione, Mina aveva avuto dei piccoli problemi fisici gestiti in settimana per essere a disposizione in partita. C’era riuscito anche contro Inter e Monza, mentre col Milan non ha recuperato in tempo. Per il Lecce i primi segnali sono ottimisti.

Leadership

Lo scorso 1 febbraio, Mina è arrivato al Cagliari assieme all’altro acquisto della sessione invernale di mercato della passata stagione, Gianluca Gaetano. Acquistato a titolo definitivo dalla Fiorentina, dove aveva giocato pochissimo, si è subito preso il posto in difesa ed è diventato insostituibile. Ma anche leader, con tanti intensi duelli con gli avversari diretti che si è trovato di fronte: da quello vinto con Vlahovic a ottobre contro la Juventus a quello perso con Castellanos della Lazio, che è riuscito a farlo espellere lo scorso 4 novembre su un secondo giallo più che discutibile. In stagione, su 16 presenze, gli è ancora mancato il gol: ne aveva realizzati due nello scorso torneo, il primo su rigore alla Juventus e l’altro proprio nell’ultimo Cagliari-Lecce del 5 maggio (1-1). La stessa partita che dovrebbe poter giocare domenica, con l’obiettivo di vincere e portare fuori i rossoblù dalla zona retrocessione.

