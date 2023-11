Ora Nandez morde il freno 

Nahitan Nandez morde il freno. Un mese ai box, tre partite saltate col Cagliari e due con l'Uruguay, troppo per il Leon di Maldonado. Claudio Ranieri ne segue i progressi e ieri ha potuto vederlo lavorare, seppur parzialmente, in gruppo. Un passaggio obbligato, prima del via libera definitivo da parte dello staff medico, con l'obiettivo di tornare abile e arruolabile ed essere inserito nella lista dei convocati per la trasferta romana con la Lazio di sabato sera. Nandez punta alle 100 presenze in Serie A, tutte con la maglia del Cagliari, in quella che potrebbe essere la sua ultima stagione in Sardegna. Un addio difficile da evitare, visto il contratto in scadenza a giugno, e che l'immancabile agente Pablo Bentancur vorrebbe anticipare già al mercato di gennaio: «Lo vuole l'Inter».

La corsa del Leon

Ora c'è solo il Cagliari e il desiderio di riprendersi il posto in campo. Prima un fastidio muscolare durante la gara vinta con l'Uruguay contro il Brasile. Al rientro, Ranieri decide di seguire l'esempio del “Loco” Bielsa schierando Nahitan nel ruolo di quarto di difesa contro la Salernitana. Qualche fastidio ne consiglia il cambio all'intervallo, ma sette giorni dopo, contro il Frosinone, Nandez è ancora al suo posto. Il Cagliari va sotto, lui corre e combatte come sempre. E in un generoso recupero sotto porta chiede troppo al suo fisico e crolla. Una lesione ai flessori, il cambio e lo stop. El Leon salta la ripresa con i ciociari e le tre partite contro Genoa, Juventus e Monza. Troppe per un combattente come lui, uno degli intoccabili di Ranieri, che infatti, quando ce l'ha, lo schiera sempre. E che ora spera di poterlo buttare nella mischia già sabato sera all'Olimpico, contro la Lazio.

Lazio nel mirino

Ieri mattina il primo passo che apre il cuore alla speranza, un allenamento parzialmente in gruppo. Con lui anche Mancosu, che combatte con un ginocchio che lo tormenta da oltre un anno. Il numero 5 rossoblù spera, ma spera soprattutto Nandez. Che già nell'ultima settimana aveva lavorato in personalizzato senza sentire dolore al muscolo infortunato. Ieri l'uruguaiano ha evitato di forzare nella partitella, ma già oggi, nella seduta ancora al mattino, potrebbe rompere gli indugi ed essere di nuovo a completa disposizione. Poi sarà Ranieri a decidere se inserirlo subito nell'undici titolare o utilizzarlo a gara in corso.

Le sirene

Nandez vuol giocare. Intanto si avvicina il mercato di gennaio e, come sempre, il suo nome torna protagonista, a maggior ragione con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. E, puntuale, ecco spuntare l'agente Bentancur, che all'emittente uruguaiana Carve Deportiva ha escluso rinnovi e ha spiegato: «Nandez sarà libero a giugno, abbiamo ricevuto diverse chiamate, una anche dall'Inter. Adesso l'importante è che recuperi, ha giocato l'ultima partita con l'Uruguay facendosi male. Diventerà un nome di mercato. Adesso è calmo e sta recuperando fisicamente. Ciò che conta di più per lui è la Celeste». Come a dire che passano gli anni, ma anche in questo mercato il tormentone Nandez è già pronto.

