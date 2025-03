Ora Mosca accetta l’idea di «osservatori disarmati» 

Mosca. È un’apertura, ancora piuttosto generica, ma è comunque un primo segnale positivo lanciato da Mosca sul tema delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina. Resta il veto alla presenza di truppe dei Paesi Nato sul terreno, ma nella visione russa potrebbero essere accettati «osservatori disarmati» lungo il confine per monitorare il rispetto degli accordi di pace. Nel frattempo, continua il lavoro della coalizione dei volonterosi, sotto la regia franco-britannica, per accogliere sempre più partner disposti a fornire supporto all’Ucraina anche in termini di peacekeeper. Di questo gruppo, arrivato ad oltre 30 Paesi, fa parte anche l’Italia, che porta avanti la sua visione: la cornice più adatta per una missione sarebbe quella dell’Onu e solo in quel caso Roma sarebbe disposta a considerare l’invio di militari. Alla vigilia del colloquio Trump-Putin, Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha criticato gli europei, a partire dalla Francia, che ha lanciato la proposta dei peacekeeper: truppe in Ucraina è «tendenza pericolosa» e l’Ue sta creando «un nemico esterno» per «giustificare la sua militarizzazione», è l’affondo di Peskov, ripetendo il mantra russo: i cannoni Nato ai confini sono una minaccia.

