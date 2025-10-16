VaiOnline
17 ottobre 2025 alle 00:26

Ora Mina tenta il recupero in extremis 

Ieri Mina ha svolto parte dell’allenamento con la squadra, quanto basta per sperare in un recupero per la gara di domenica con il Bologna. Fiato sospeso, dunque, al Crai Sport Center di Assemini per il difensore colombiano che sta provando a forzare dopo aver svolto un lavoro specifico per una settimana. E dalla presenza o meno di Mina dipenderà l’assetto difensivo del Cagliari che ricerca un suo equilibrio dopo gli errori di di Udine.

I nazionali

Sempre ieri, si sono aggregati al gruppo i giocatori rientrati dalle varie Nazionali, vale a dire gli azzurrini Palestra e Idrissi, l’angolano Luvumbo e lo slovacco Obert. L’ultimo a rientrare alla base sarà il turco Kiliçsoy, atteso oggi ad Asseminello per l’allenamento del mattino. Sempre in personalizzato Di Pardo, Rog e Radunovic. Solo terapie per Di Pardo. Assente chiaramente Belotti.

Qui Bologna

A sua volta, l’allenatore del Bologna Italiano recupera uno degli ex del match, Sulemana, rimasto vittima di un infortunio al ginocchio nella sosta di settembre con il Ghana. Ai box resta il solo Immobile, che potrebbe rientrare tra una settimana in vista della trasferta di Firenze. (f.g.)

