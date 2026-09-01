Ora Messi diventa un brand eterno 

L'addio alla Nazionale argentina è uno choc, per lui e per i suoi tifosi, ma non si tradurrà di sicuro in un addio agli sponsor per Lionel Messi. L'annuncio del fuoriclasse ha segnato la fine di un'era ed emozionato tutto il suo Paese e gli appassionati di calcio, ma non pregiudicherà - secondo gli esperti - il valore commerciale del marchio internazionale che la Pulce ha contribuito a creare grazie ad una carriera stellare e che, tra Maradona e Pelè, lo pone di diritto all'interno dell'eterno dilemma di chi sia il miglior calciatore di tutti i tempi. Inoltre, Messi continuerà a giocare nella Mls americana con l'Inter Miami almeno fino al 2028.

L’addio

In una lettera pubblicata sui social, il numero 10 ed eterno capitano dell'Albiceleste ha resa nota la sua decisione, rivelando di averci riflettuto sin dalla sconfitta ai Mondiali e la scomparsa del padre Jorge. Chiude così la carriera internazionale con 207 partite, 125 gol e 65 assist, consolidando il suo status di miglior marcatore di tutti i tempi e il giocatore con il maggior numero di presenze con l'Argentina. Ma ora la domanda è: quale sarà il rapporto tra i brand e la Pulce?

Il valore

Dal 2007, Messi ha guadagnato più di 700 milioni di dollari. Dopo le tasse e includendo i proventi da investimenti e sponsorizzazioni, il suo patrimonio netto ha superato il miliardo di dollari, secondo la classifica dei miliardari di Bloomberg. Questo lo colloca accanto al suo ex rivale Cristiano Ronaldo, l'attaccante portoghese che è diventato il primo miliardario del calcio dopo aver firmato con l'Al-Nassr in Arabia Saudita nel 2023. Messi è anche la seconda persona più seguita su Instagram a livello globale, con 516 milioni di follower, secondo solo a CR7, con 679 milioni. Secondo Forbes, i post sponsorizzati sulla piattaforma rappresentano un'enorme fonte di reddito: può guadagnare 2,7 milioni di dollari per ogni post sponsorizzato rivolto ai suoi 500 milioni di follower. In ambito commerciale, Messi ha almeno 11 importanti sponsor, tra cui un contratto a vita con Adidas, da 25 milioni di dollari all'anno. Un'altra particolarmente rilevante è quella con Apple. E per i guru del marketing sportivo, la fine di un'era non dovrebbe tradursi in una perdita di fatturato. «Messi lascia l'Albiceleste e si trasforma», analizza Fabio Wolff, «in un brand senza tempo».

RIPRODUZIONE RISERVATA