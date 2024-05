«Ora meritiamoci l’affetto della gente» 

FIRENZE. ”L'azzurro ci unisce sempre” è lo slogan che accompagna l'inizio del raduno dell'Italia a Coverciano con vista sugli Europei che scatteranno il 14 giugno in Germania. Lì sarà chiamata a difendere il titolo conquistato a Wembley nel 2021, facendo una promessa a tutti i tifosi: «Dovremo dimostrare di essere degni di vestire questa maglia, della fortuna che ci è toccata, dovremo avere dentro tutte quelle cose bellissime che gli italiani provano per noi». Luciano Spalletti prima della conferenza stampa in Aula Magna iniziata con ritardo e terminata dopo 52 minuti ha voluto salutare e stringere le mani a tutti i cronisti presenti. Visibilmente carico ma soprattutto emozionato.

Contro i migliori

«Vogliamo far sentire tutti importanti e partecipi della festa sportiva che andremo a vivere, già mi batte il cuore al pensiero, non so mai stato ad un Europeo, mi intriga che andremo a confrontarci con il meglio del calcio continentale, vedremo se saremo in grado di meritare ciò che ci attribuisce la gente, l'affetto, le aspettative, questo dovrà trasmetterci ancora più forza». Prima ancora delle scelte, delle esclusioni, dei moduli per il ct contano le emozioni, i comportamenti, sentire di aver dato tutto, questo ha chiesto ai propri giocatori durante il discorso con cui ha aperto il raduno, questo chiederà ad una Nazionale che appartiene a tutti, con i suoi sogni e le sue aspettative. Insomma, tutti uniti, l'Italia e la sua gente, sperando di rivivere la magia di tre anni fa.

I giocatori

Sono 27 i giocatori riuniti da oggi a Coverciano, mancano gli atalantini Scalvini e Scamacca che si aggregheranno da lunedì. all'indomani del recupero della gara con la Fiorentina, mancano Zaniolo («Spero di trovare altri giocatori con le stesse doti») e Acerbi che deve operarsi per pubalgia. E manca chi, come Bonaventura e Locatelli, è stato escluso perché Spalletti ha preferito altri centrocampisti, come Nicolò Fagioli («una scelta tecnica, lui ha qualità, creatività e fisico che servono») reduce da 7 mesi di squalifica per le scommesse e da due apparizioni nel finale di campionato. Sui “tagli” per la lista definitiva dei 26 della spedizione europea ha ammesso che «lasciare qualcuno fuori mi uccide»: è stato così per Bonaventura e Locatelli, «persone e professionisti seri, restano nella nostra cerchia. E rimane per adesso capitano Donnarumma». Intanto ha accolto uno Scamacca che ha chiuso la stagione sempre più in crescendo: «Gianluca rispetto a tempo fa ha trovato continuità, per il resto ha tutto, tecnica, senso del gol, stazza, è soltanto un po' pigro».

