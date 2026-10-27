Ora Martin lotta  contro il tempo 

«Mi sto sottoponendo ai trattamenti necessari per recuperare dall'infortunio e arrivare a Sepang nella migliore forma possibile. È impossibile fare previsioni». Jorge Martin, tramite una nota dell'Aprilia, aggiorna sulle proprie condizioni fisiche, dopo la caduta nella sprint in Australia. «Dobbiamo valutare la situazione giorno per giorno», aggiunge il pilota spagnolo, secondo nella classifica del Mondiale a -10 da Marc Marquez. «Non vedo l'ora di arrivare a Sepang, soprattutto perché a Phillip Island non abbiamo potuto gareggiare», le parole di Marco Bezzecchi, terzo a -50. «Sono felice di tornare su un circuito fantastico come quello di Sepang. Speriamo che il meteo sia clemente e di poter proseguire con il lavoro che stiamo svolgendo», auspica l'italiano.

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