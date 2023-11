Ora Luca può tornare in mensa 

La notizia che chiude una situazione difficile arriva ieri all’ora di pranzo: da martedì prossimo il piccolo Luca (il nome è di fantasia, per tutelare il minore) potrà usufruire della mensa come gli altri suoi compagnetti della scuola materna. Stanziate le risorse e arrivato il via libera da parte della scuola, sarà così possibile affiancargli un Oss che provvederà ad aiutarlo a mangiare.

La battaglia

È l’epilogo di una battaglia che andava avanti dall’avvio del servizio mensa lo scorso 9 ottobre. A raccontarla è la mamma di Luca, 5 anni appena e una grave disabilità che, tra le altre cose, non gli consente di mangiare da solo. «Noi ci eravamo mossi in anticipo già da luglio per chiedere l’assistenza» dice la mamma, «compresa l’assunzione dei farmaci e l’aiuto in mensa, perché il bimbo va imboccato. All’inizio ci avevano detto che dovevamo fare domanda al Comune, poi invece che la richiesta doveva partire dalla scuola». Fatto sta che «a ottobre è iniziata la mensa e il bambino non ne ha potuto mai usufruire. Ieri alle 12,26 ci è finalmente arrivata la mail che ci avvisava dell’inizio del servizio. Ci hanno detto che una pec era stata inviata anche il 7 ma noi non l’abbiamo ricevuta. Comunque sia l’importante adesso è che, anche se dopo lungo tempo, la situazione si sia risolta».

La scuola

La dirigente scolastica spiega: «Ci siamo mossi immediatamente per attivare le risorse per questo bambino e quando sono arrivate abbiamo subito inviato ai genitori la comunicazione del giorno di attivazione, dando indicazione di quando sarebbe partita la mensa».

A sostegno di Luca si erano mosse anche le mamme dei compagni della sua classe che avevano annunciato iniziative di protesta se la situazione non si fosse sbloccata. «All’interno della classe dei nostri figli», avevano scritto in una nota, «è presente un bambino con disabilità che ancora non ha potuto frequentare la mensa e mangiare assieme ai suoi compagni. Ed è costretto a uscire all’ora del pasto per la mancanza di una figura professionale che possa assisterlo. Chiediamo a gran voce che queste cose non succedano più perché l’inclusione è fondamentale».

E il più contento adesso è di certo Luca che anche nella sua difficile condizione potrà stare con gli altri bambini e mangiare tutti insieme.

