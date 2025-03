Ora l’Olbia esagera «Noi ai playoff? Nulla è impossibile» 

Alla vigilia della gara casalinga col Savoia, l’allenatore dell’Olbia Zé Maria afferma un concetto sacrosanto e incoraggiante: «Nel calcio l’impossibile non esiste». Il tecnico brasiliano risponde così alla domanda sull’ambizione playoff dei bianchi, che puntano alla salvezza con un occhio agli spareggi promozione.

Ma la frase calza a pennello per tutte le sarde, che tornano in campo oggi alle 14,30 con sfide aperte a ogni risultato dopo la sosta di campionato. «Come noi, il Savoia viene da tre vittorie: speriamo di interrompere il loro momento positivo e di proseguire il nostro», interviene il tecnico dei bianchi presentando il match dell’11ª giornata di ritorno di Serie D. «Sarà una gara difficile ma in casa cercheremo di imporre il nostro ritmo. Durante la sosta», spiega l’ex dell’Inter, «abbiamo lavorato tanto anche sulle conclusioni in porta per chiudere prima le partite e ripartire per raggiungere il nostro obiettivo primario, che è quello della salvezza appena possibile». Con 33 punti i galluresi sono fuori dalla zona retrocessione, così come il Latte Dolce (a quota 32) che va a far visita alla vice capolista Guidonia con la zavorra del tabù trasferta.

«Ogni partita dev’essere preparata e affrontata nel modo giusto, che si giochi in casa o in trasferta, dove occorre essere più uniti, compatti e disposti al sacrificio», dice l’allenatore Michele Fini, arrivato a Sassari prima della sosta e “vincente” al debutto in panchina contro la Puteolana: «L’idea è andare ovunque con la stessa mentalità: è l’unica soluzione. Il trend lontano da Sassari è negativo, cercheremo di invertirlo».

Trasferta proibitiva ma non impossibile (Zé Maria docet) anche per l’Atletico Uri che, privo di Rosseti e Fiorelli fermati dal giudice sportivo, è di scena a Cassino nella consapevolezza che un risultato pieno potrebbe valere il balzo fuori dai playout. Scontro diretto in ottica sopravvivenza, invece, per l’Ilvamaddalena, attesa dall’Anzio a portata di aggancio. Infine, in casa della Puteolana la Costa Orientale Sarda cerca il successo per accorciare sugli spareggi salvezza. I campani hanno perso le ultime tre partite, tutte contro squadre sarde: chissà che non arrivi il poker.

RIPRODUZIONE RISERVATA