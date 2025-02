Ora lo scontro diretto con il Parma 

Stavolta il calendario va di fretta per il Cagliari e non gli dà il tempo di soffermarsi troppo sul match con la Lazio. Tra cinque giorni è in programma la sfida col Parma. Scontro diretto fondamentale a dir poco per la salvezza. Si giocherà ancora alla Domus, alle 15.

Infermeria

Per l’occasione, difficilmente Nicola potrà contare su Luvumbo che ha saltato ieri l’ottava partita di fila compresa quella in Coppa Italia con la Juventus per una distorsione alla caviglia sinistra. L’angolano, come ha spiegato lo stesso tecnico, potrebbe iniziare ad allenarsi già in settimana col gruppo per poi mettersi a completa disposizione per la gara successiva, con l’Atalanta.

Subito in campo

Scalpita e punta a debuttare proprio contro gli emiliani di Pecchia, invece, il nuovo acquisto Coman che, dopo aver assistito ieri sera al match con la Lazio, oggi farà il primo allenamento con i suoi nuovi compagni. I rossoblù si ritroveranno al “Crai Sport Center” di Assemini al mattino. Luvumbo è l’unico indisponibile. Il match di ieri sera non ha lasciato particolari strascichi dal punto di vista fisico. Nessun cartellino giallo sul groppone. (f.g.)

