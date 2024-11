Ora l’Italia teme il sorteggio 

Spagna, Germania o Portogallo. Va dal terribile al difficile il destino in Nations League dell'Italia di Spalletti, dopo la scivolata di domenica sera a San Siro. L'appuntamento di venerdì a Nyon con il sorteggio dirà quale è l'avversario degli azzurri ai quarti del torneo: i campioni d'Europa, che sarebbero un vero e proprio Everest da scalare, la storica rivale tedesca tornata in gran spolvero, o la nazionale di Cristiano Ronaldo e Leao. Comunque vada, sarà un test di maturità per la nazionale italiana alla quale il commissario tecnico ha raccomandato di «non smarrire le certezze» acquisite nel post Europeo.

Fulmine a ciel sereno

La sconfitta dell’altro ieri con la Francia, infatti, è figlia di una serata no, di qualche assenza, di situazioni «casuali» per dirla alla Spalletti; ma ricorda, soprattutto, che squadre come quella di Deschamps sono di un’altra categoria, e che per provare a raggiungerle l'Italia deve camminare ancora, e lungo la strada confidare sul fatto che tutte le caselle siano al loro posto. Per questo, l'impegno di marzo con la Final eight di Nations League sarà un riscontro di quanti passi (avanti o indietro) avrà fatto il team azzurro. Il cui vero, unico obiettivo è ovviamente il ritorno al Mondiale.

Dubbi e certezze

In questo senso, il ct azzurro Spalletti vive ancora di incertezze esterne, mentre lavora a quelle interne. Il gruppo italiano si è arricchito di figure interessanti e già collaudate in campionato come il laziale Rovella e il viola Kean ai quali presto si aggiungerà Daniel Maldini. Ha trovato nuovi punti fermi in Buongiorno, Frattesi, Cambiaso. Ha rafforzato la leadership di Tonali. I prossimi mesi diranno se il ct scoverà altre forze fresche. La spallata, insomma, può arrivare ancora una volta dalla Serie A.

Fiato sospeso

Poi ci sono le variabili indipendenti, ovvero lo strano sorteggio del Mondiale, in programma a Zurigo il 13 dicembre. L'Italia sarà testa di serie, ma essendosi qualificata alla fase finale della Nations League ancora non sa se troverà uno dei sei gironi a 5 o uno dei sei a 4. Per di più, ci saranno delle X. Con l'allargamento dei posti europei tutte le più forti sono in prima fascia, non ci sarà insomma il rischio di una seconda (Svizzera, Croazia, Danimarca e Austria sono in prima fascia) che insidi il primo posto che qualifica direttamente. In una simulazione a oggi, la peggiore delle ipotesi per la corsa verso il Mondiale che comincerà a giugno o settembre prossimi potrebbe essere Turchia-Serbia-Norvegia più Scozia-Albania più Bulgaria. Discorsi lontani, insomma.

Spalletti è fiducioso

Per ora Spalletti si concentra sulla notte di San Siro e sugli errori da non ripetere. «Il bilancio è sicuramente positivo, in ogni caso», le parole a caldo del commissario tecnico azzurro domenica sera. «Però è chiaro che questa sconfitta qualche problema lo crea da un punto di vista di sicurezza ma non deve toglierci le certezze che abbiamo acquisito», ha tenuto a precisare. «Sicuramente impareremo anche da questa sconfitta».

RIPRODUZIONE RISERVATA