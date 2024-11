Ora l’Inter tallona il Napoli 

Inter 1

Venezia 0

Inter (3-5-2) : Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni (25’ st Bisseck); Dumfries, Barella (25’ st Calhanoglu), Zielinski (39’ st Frattesi), Mkhitaryan, Dimarco (31’ st Darmian); Thuram, Lautaro (25’ st Taremi). Allenatore S. Inzaghi.

Venezia (3-5-2) : Stankovic; Idzes, Svoboda, Altare (1’ st Sverko); Zampano (31’ st Ellertsson), Crnigoj (1’ st Busio), Nicolussi Caviglia (38’ st Yeboah), Andersen (31’ st Duncan), Haps; Oristanio, Pohjanpalo. Allenatore Di Francesco.

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno.

Rete: nel st 20’ Lautaro.

Note: ammoniti Pavard, Zampano.

Milano. L’Inter soffre ma ora vede il Napoli molto più vicino. Lautaro Martinez torna al gol a San Siro dopo otto mesi al momento giusto: scardina la resistenza del Venezia, regala i tre punti ai nerazzurri e ora può pensare al sorpasso in vetta grazie alla sfida in programma domenica sera in casa contro la capolista, adesso distante solo un punto: vincere al Meazza significherebbe riprendere il comando e dare un colpo importante al morale della squadra di Conte, che non a caso ieri ha detto che i campioni d’Italia sono «più avanti dell’Atalanta», protagonista a sua volta di un clamoroso successo (3-0) al Maradona e terza in classifica.

Con difficoltà

L’Inter comunque fatica più del dovuto e vive un finale thriller, col gol annullato a Svreko al 97’ per un tocco di mano. I nerazzurri creano, sprecano e rischiano in un paio di occasioni nonostante la presenza di tutti i titolari (mercoledì c’è l’impegno di Champions in casa con l’Arsenal). Lautaro di destro al volo manda a lato, Barella, Thuram (due volte) e Mkhitaryan sbagliano la conclusione e poi i nerazzurri rischiano di capitolare: Idzes percorre 40 metri e serve Pohjanpalo che svirgola, la palla finisce a Oristanio che da pochi passi calcia addosso a Sommer.

Che errori

Nella ripresa Di Francesco rende il Venezia più offensivo e ancora Oristanio dopo 1’ è quasi in porta ma è fermato da Bastoni all’ultimo. Così i padroni di casa trovano spazi in ripartenza e sbloccano il risultato con Mkhitaryan, che però è in fuorigioco. Subito dopo Pohjanpalo calcia ancora addosso a Sommer a botta sicura e a quel punto arriva il gol buono per l’Inter: Dimarco crossa e Lautaro appoggia in porta di testa. L’argentino a San Siro non segnava dal 28 febbraio. Thuram davanti a Stankovic calcia addosso al portiere, che poi gli toglie il pallone dall’incrocio su un successivo colpo di testa. La partita sembra in ghiaccio ma all’ultimo dei 7’ di recupero Sverko salta su Bisseck e spinge in porta un cross di Haps: mentre il Venezia festeggia il pareggio, il Var annulla per un tocco di mano del croato. I tre punti vanno all’Inter, a -1 dal Napoli che domenica arriva a San Siro.

