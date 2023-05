Ora l’Inter scalda i motori per la Champions 

La Coppa Italia resta nerazzurra, ma Simone Inzaghi e l’Inter non si vogliono fermare. All’orizzonte c’è la corazzata Manchester City, con la finale di Champions League del 10 giugno a Istanbul che non può non essere già nei pensieri del tecnico e della squadra. Dopo il successo di Roma nella finale con la Fiorentina, nelle prossime settimane l’allenatore cercherà di capire come compiere l’impresa contro la corazzata di Pep Guardiola. Intanto domani c’è il match di Serie A contro l’Atalanta, e all’Inter basterebbe un punto per qualificarsi alla prossima Champions. Non sarà facile, tenuto conto che all’Olimpico si è giocato tre giorni fa e che la Dea è in buono stato di forma, ma conquistare almeno il pari garantirebbe a Inzaghi un sereno avvicinamento alla finale. Il Manchester City invece nel weekend precedente alla sfida turca ha in programma l’ultimo atto di FA Cup contro il Manchester United.

Se la strategia in campo deve essere ancora scelta, di fatto la formazione per la partita dell’anno è praticamente definita per 10/11: Onana in porta, il trio italiano Darmian, Acerbi e Bastoni in difesa, Dumfries e Dimarco sulle fasce, Calhanoglu, Brozovic e Barella in mezzo al campo e Lautaro in attacco sono certi di una maglia da titolari. Il dubbio, al netto dei possibili rientri last-minute degli infortunati Skriniar e Mkhitaryan, è chi schierare tra Dzeko e Lukaku in avanti con l’argentino: negli ultimi mesi Inzaghi ha preferito il bosniaco, ma la condizione fisica del belga è in crescita. In attesa anche di scoprire quale sarà il suo futuro, che a giugno tornerà al Chelsea ma spera di poter restare a Milano. «Se ho commesso un errore a tornare a Londra? Sì, solo io. Prendo io le mie decisioni», ha detto in una intervista.

Tutto questo mentre sono proseguiti i festeggiamenti per il successo in Coppa Italia. Il presidente Steven Zhang con il trionfo di Roma è diventato il terzo più vincente della storia interista con cinque trofei dietro Massimo Moratti (16 titoli) e il padre Angelo (7). «Quando vincere diventa un’abitudine», ha scritto Zhang sui social pubblicando le foto della vittoria. «Un’altra notte magica, un altro trofeo, un’altra gioia per tutti noi e la nostra gente. Per vivere insieme ancora tutto questo è sempre fondamentale superare i momenti di difficoltà, rimanere uniti, essere gruppo. Il lavoro di squadra paga sempre! Sempre forza Inter!», gli ha fatto eco il vicepresidente Javier Zanetti.

